La empresa Ford Perú comunicó llamados a revisión para distintos modelos de vehículos. Foto: Indecopi.
informó que la empresa Ford Perú S.R.L. comunicó llamados a revisión para distintos modelos de vehículos, a fin de garantizar la seguridad de sus usuarios.

La empresa indicó que 479 vehículos de los modelos Ford Edge (2017-2018), Mustang (2015-2017 y 2019) y Expedition (2015-2017) serán revisados porque la pantalla central podría mostrar una imagen distorsionada o en blanco al colocar el vehículo en reversa, lo que podría reducir la visibilidad del conductor y aumentar la posibilidad de accidentes. Revise la alerta en este .

También se revisarán 68 unidades del modelo Mustang (2024 y 2025), ya que un posible ingreso de agua al módulo de control de la carrocería podría afectar el funcionamiento del sistema de iluminación exterior del vehículo, impidiendo que se enciendan correctamente las luces delanteras, traseras o de freno. Más detalles de la alerta en este .

Asimismo, 9 unidades del modelo Ford F-150 (2022) serán revisadas porque una actualización del módulo de control de la carrocería podría haberse realizado de forma incorrecta. Esto puede causar que la luz delantera de estacionamiento parpadee o no permanezca encendida, aumentando el riesgo de accidentes. Revise la alerta en este .

Los consumidores pueden comunicarse con Ford Perú S. R. L. para más información o coordinar la revisión de sus vehículos al 0800 71587 o al correo electrónico . Además, el Indecopi recuerda que, si usted o algún familiar ha sido afectado por el uso de productos alertados, puede reportar esta situación en el siguiente enlace: .

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

