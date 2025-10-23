Automotores Francia S.A.C. informó al Indecopi que 1,149 vehículos Peugeot Landtrek (2020-2025), fabricados en China, serán revisados porque se detectó que un tornillo de soporte de la columna de dirección podría desgastar los cables principales, lo que reduciría la capacidad de maniobra del conductor y haría que el vehículo se detenga de manera inesperada.

Los consumidores pueden llamar al (01) 630 7244 o escribir a reclamos.pe@astara.com. La alerta se encuentra disponible en este enlace.

Por su parte, Honda del Perú S.A. informa que 49 vehículos Honda Pilot 2021, fabricados en Estados Unidos, deben ser revisados debido a que los sensores de peso del asiento delantero derecho podrían dañarse, lo que impediría que la luz de advertencia del airbag funcione correctamente. Esto aumenta el riesgo de lesiones en caso de accidente.

Para más información, el proveedor habilitó el número 0 800 28000 y el correo servicioalcliente@honda.com.pe. La alerta puede ser consultada en este enlace.

En tanto, Maquinaria Nacional S.A.C. Perú revisará 11 vehículos Land Rover, modelos Discovery Sport (2023-2026) y Range Rover Evoque (2023-2026), debido a que el agotamiento de la batería de alta tensión mientras el vehículo es conducido en modo de vehículo eléctrico (EV) podría impedir que el motor arranque correctamente, causando pérdida de potencia sin aviso.

Los usuarios deben contactar al proveedor para coordinar la revisión al (01) 617 9971 o al WhatsApp 997 583 059. La alerta se encuentra disponible en este enlace.

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

El dato

Si conoce de un producto o servicio que pueda generar un riesgo o daño a la salud o seguridad de los consumidores, puede reportarlo en el siguiente enlace.