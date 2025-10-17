Indecopi emitió mas de 70 resoluciones relacionadas a solicitudes de aautorización de concentración empresarial. Foto: Indecopi.
A cuatro años de la implementación de la Ley de Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) ha recibido 80

Así lo informó el Gobierno, que indicó que, de esa cantidad de requerimientos, 66 fueron aprobados, seis desistidos, cuatro se encuentran en evaluación (fase 1), tres están en etapa de admisibilidad y uno fue denegado.

Las solicitudes de autorización de concentración empresarial recibidas por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) del Indecopi, refirió, corresponden a más de 13 sectores económicos.

Sectores que plantearon solicitudes

Entre ellos mencionó a los de telecomunicaciones, minería, salud, financiero, automotriz, industria alimentaria, inmobiliario, hotelería, energía, hidrocarburos, agricultura, construcción y pesca, entre otros.

Asimismo, refirió que, en el marco de este régimen, la CLC ha emitido más de 70 rempresarial, correspondientes a operaciones de gran impacto en sectores estratégicos como electricidad, energía, telecomunicaciones, minería, financiero e industria alimentaria.

Aprobación de la compra de agua San Mateo

Recientemente, mencionó, tras un análisis técnico y legal exhaustivo iniciado en agosto de este año, la CLC aprobó la operación mediante la cual

Dicha compañía, recordó, es responsable de la producción, embotellado y comercialización del agua mineral San Mateo, propiedad de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. y Backus Marcas & Patentes S.A.C.

Leche Gloria produce y comercializa agua envasada de la marca “Pura Vida”. En tal sentido, las actividades de Leche Gloria y NABs S.A.C. coinciden únicamente en la comercialización de agua envasada, precisó.

Operación sin riesgo

La decisión determinó que la operación no genera riesgos significativos para la competencia en los mercados analizados, considerando que no se observó un cambio sustancial en el nivel de concentración.

Además, refirió que existen otros actores con participaciones de mercado mayores, además que la participación de San Mateo se habría reducido en los últimos tres años.

El control previo de operaciones de concentración empresarial se aplica conforme a la Ley N.º 31112, que faculta al Indecopi a evaluar y autorizar este tipo de transacciones con el objetivo de preservar la competencia y evitar efectos adversos sobre la estructura de los mercados.

