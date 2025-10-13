El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó que permanecerá vigilante ante la suspensión temporal de vuelos en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete del Cusco, debido a los trabajos de mantenimiento programados en la pista de aterrizaje. La intervención se realizará desde las 20:00 horas de hoy, lunes 13 de octubre, hasta las 08:00 horas del martes 14.

Según indicó la entidad, su labor se centrará en supervisar que las aerolíneas cumplan con su obligación de brindar información veraz, clara y oportuna a los pasajeros sobre las reprogramaciones o cancelaciones que pudieran producirse.

Además, deberán mantener activos sus canales de atención y facilitar el acceso al Libro de Reclamaciones, tanto físico como virtual, ante eventuales inconvenientes.

Recomendaciones al sector turístico

El Indecopi también exhortó a los proveedores de servicios turísticos del Cusco a otorgar facilidades a los consumidores que tenían actividades programadas durante el periodo de cierre.

En particular, pidió tomar medidas para reprogramar servicios o devolver pagos cuando corresponda, de acuerdo con las normas de protección al consumidor.

El organismo recordó que, como autoridad nacional en materia de protección al consumidor, cuenta con una oficina en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima) y mantiene canales de atención disponibles las 24 horas.