La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (ST-CC3) de Indecopi dictó medidas cautelares contra la empresa The Hub Events S.A.C., con la finalidad de garantizar la devolución de las entradas adquiridas por consumidores para el concierto “Overpass Lima”, el cual fue programado para el 11 de setiembre en el Estadio San Marcos, pero que no se realizó.

La empresa está en la obligación de comunicar oficialmente la cancelación y de habilitar, en un plazo máximo de un día hábil, un canal para la presentación de solicitudes de devolución, las cuales deberán atenderse en un plazo máximo de 15 días hábiles, incluyendo aquellas presentadas antes de la medida, explicó Indecopi.

En caso de incumplir la devolución, el Indecopi podrá imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 200 UIT (S/1′070, 000), conforme a lo establecido en el marco legal vigente.

Procedimiento sancionador para la empresa

De forma paralela, la ST- CC3 ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa organizadora por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, relacionadas con la falta de información sobre la cancelación del evento y la devolución del dinero a los asistentes.