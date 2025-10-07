La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) decidió eliminar cuatro cobros considerados indebidos que exigían para colocar de anuncios publicitarios en la ciudad. La medida se tomó luego que el Indecopi iniciara una investigación de oficio y promoviera la eliminación voluntaria de barreras burocráticas ilegales, contenidas en la Ordenanza N°2682.

Según la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi, estos cobros consistían en el pago de derechos por aprovechamiento de bienes de dominio público mediante distintas fórmulas, como porcentajes de la UIT (unidad impositiva tributaria) o del área útil de los anuncios, aplicados tanto en vías locales como metropolitanas.

La entidad señaló que estas exigencias carecían de respaldo legal y trasladaban al ciudadano los costos de la fiscalización que corresponden a la autoridad municipal.

Tras reuniones técnicas entre el Indecopi y la MML, la comuna aprobó la Ordenanza N°2772, publicada el 1 de octubre en el Diario Oficial El Peruano, con la cual deroga las disposiciones cuestionadas.

Indecopi promovió la eliminación voluntaria de tasas ilegales en publicidad urbana por parte de la Municipalidad de Lima. (Foto: Andina)

Con esta decisión, la municipalidad buscó evitar la imposición de barreras burocráticas en el aprovechamiento del espacio público y alinearse a lo dispuesto en el Código Tributario y la Ley de Tributación Municipal, que prohíben el cobro de tasas por actividades de fiscalización.

LEA TAMBIÉN: Indecopi multa a Scotiabank por operaciones no reconocidas y préstamo no solicitado

El Indecopi destacó que esta medida evidencia la relevancia que las entidades públicas revisen sus propias normas y eliminen, de manera voluntaria, aquellas que resultan ilegales o desproporcionadas.