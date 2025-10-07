Indecopi. (Foto: GEC)
Indecopi. (Foto: GEC)
Redacción Gestión
El Hotel Aranwa del Valle Sagrado, operado por Peruvian Tours Agency S.A.C.Ello debido a que puso en riesgo la seguridad y salud de un menor de edad en sus instalaciones de Urubamba, Cusco, en setiembre del 2024.

La medida impuesta por la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 (CC2) responde a la denuncia presentada por una familia, cuyo hijo de seis años cayó desde el segundo piso del hotel debido a deficiencias en las barandas. , según informes médicos incorporados al expediente.

Tras analizar el caso, la CC2 concluyó que las barandas del segundo piso no contaban con elementos de soporte u ornamentales que impidieran el paso de un niño, incumpliendo lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El hotel no presentó pruebas que acreditaran lo contrario ni entregó las grabaciones de seguridad del día del accidente.

Además de la multa, la CC2 ordenó que la empresa reembolse los gastos médicos derivados del accidente, previa coordinación con la familia del menor.

La Resolución N° 2488-2025/CC2 es pública y puede ser consultada .

La resolución se encuentra en plazo de apelación. De presentarse dicho recurso, el caso será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

