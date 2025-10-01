El rubro de hoteles y restaurantes en Lima Metropolitana y Callao habría crecido 2.9% en el tercer trimestre de este año, de acuerdo con cálculos de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass).

¿Cómo se llegó a esa conclusión? El regulador detalla que hay una estrecha relación entre el consumo de agua potable y el PBI sectorial: mientras mayor sea, la producción crece.

Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Sunass, indica que “hay señales sólidas” sobre el devenir de la actividad económica de hoteles y restaurantes —en un contexto donde cayó 0.82% en julio, en datos del INEI—.

Julio marcó un retroceso en hoteles y restaurantes pese a tendencia positiva anual. Se espera recuperación para lo que resta del año. Foto: difusión

En julio retrocedió la actividad hotelera y gastronómica debido a la menor atención de negocios, como comidas rápidas, chifas y pollerías.

El sector está en el top 5 de actividades económicas con mayor intensidad de uso de agua: hoteles, en promedio, consume 2,083 metros cúbicos y restaurantes, 504 metros cúbicos al mes.

Según Sunass los datos evidencian que el subsector hotelero ya creció en 12% los números prepandemia por la mayor demanda externa y turismo, mientras que restaurantes, está 5% por debajo, aunque “tiene una tendencia positiva de recuperación”.

Gutiérrez insiste en que el consumo de agua potable es un “termómetro económico” que puede ofrecer proyecciones mensuales y desagregadas por subsector y tamaño de empresa, lo que facilita la toma de decisiones para autoridades y organizaciones.