La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) publicó una propuesta de incremento tarifario para los usuarios de Sedapal como parte de la revisión de tarifas que harán en todas las empresas prestadoras de agua (EPS).

Esta propuesta, aprobada en sesión de su Consejo Directivo, se dio en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento del Decreto Legislativo N° 1620.

Como adelantó Gestión, la norma, ordena revisar las tarifas de todas las EPS del país antes de diciembre de 2025.

En Lima y Callao, donde Sedapal atiende a más de 2.8 millones de usuarios domésticos, el ajuste tarifario propuesto implicaría un aumento promedio de S/ 7.70 para quienes consuman 16 metros cúbicos (m³) por mes.

Según el cálculo del regulador, una familia en situación de vulnerabilidad vería que su recibo de agua pasaría de S/ 60.20 a S/ 67.90, mientras que una familia no pobre subiría de S/ 69.90 a S/ 76.90, a partir del próximo año .

Sunass estima que este cambio en la tarifa generaría un ingreso adicional para Sedapal de, aproximadamente, S/ 33.5 millones mensuales. Estos recursos deben destinarse únicamente a la ejecución de nuevas inversiones y a la mejora del servicio de agua y saneamiento.

De esta manera, indican que cada S/ 1 adicional que reciban las EPS por el rebalanceo se debería reflejar en más horas de agua, menos aniegos y un servicio de mayor calidad.