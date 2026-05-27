La transformación digital en América Latina ha impulsado a las empresas a invertir en herramientas de gestión, automatización y análisis de datos. Sin embargo, uno de los principales problemas dentro de las grandes organizaciones continúa siendo la ejecución estratégica. Diversos estudios corporativos indican que gran parte de los planes empresariales no logra implementarse de manera eficiente, generando pérdidas de tiempo, recursos y competitividad.
En este contexto surge Acelera, una startup peruana respaldada por Endeavor y ganadora de Startup Perú 2025, que recientemente anunció su ingreso oficial al mercado chileno junto a Forbes. La compañía ya opera en siete países de la región: Perú, Chile, Colombia, México, Ecuador, Argentina y República Dominicana, trabajando principalmente con grandes corporativos. Según la empresa, el 90% de sus clientes factura más de US$1.000 millones anuales.
Tecnología para conectar estrategia y ejecución
Acelera desarrolla una plataforma orientada a integrar procesos de planeamiento estratégico, gestión de proyectos, KPIs, OKRs y seguimiento operativo en un solo entorno digital. El objetivo es reducir la desconexión entre las decisiones tomadas por la alta dirección y la ejecución diaria de los equipos de trabajo. Empresas como Agrosuper, NaranjaX, Grupo Cintac, Innova Schools, Laive, Niubiz y Oechsle forman parte de su cartera regional.
Uno de los diferenciales de la startup es el uso de inteligencia artificial aplicada a la gestión organizacional. La plataforma identifica desviaciones, alerta riesgos y detecta posibles problemas de alineamiento antes de que afecten la operación. Además, analiza patrones históricos, dependencias entre áreas y avances de proyectos para ofrecer visibilidad en tiempo real a distintos niveles de la organización. “El mercado no te elige por lo que dices, te elige por lo que eres capaz de hacer”, señala Raúl Uribe, CEO y cofundador de la compañía.
Expansión regional y nuevos desafíos corporativos
El crecimiento regional de Acelera responde a una necesidad cada vez más visible dentro del entorno empresarial: acelerar la capacidad de adaptación sin perder control operativo. En un escenario marcado por cambios constantes, las organizaciones buscan herramientas que permitan ejecutar decisiones con mayor velocidad y coordinación entre áreas. La startup apunta precisamente a cubrir ese espacio mediante una metodología acompañada de tecnología integrada.
De cara a los próximos años, la empresa proyecta continuar fortaleciendo su presencia en América Latina y ampliar el alcance de su plataforma dentro de sectores corporativos que requieren procesos de transformación interna. Para Raúl Uribe, el reto ya no está únicamente en diseñar estrategias, sino en construir sistemas capaces de ejecutarlas de forma consistente. La apuesta de Acelera se centra en convertir la ejecución empresarial en un proceso más visible, medible y alineado con la velocidad actual de los negocios.