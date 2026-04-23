Dr. Rafael Lorenzo Piñón, director nacional de Experiencias y Ecosistemas del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey (México). Foto: ProInnóvate
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Ani Lu Torres
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Al menos 16 startups peruanas forman parte, actualmente, de uno de los programas de aceleración del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey (México), una de las plataformas de emprendimiento más relevantes de la región. El ‘Tec’ ha incubado más de 4,500 startups desde 2001 en sectores como IA, biotecnología y agrotech. Esa experiencia, que ha contribuido a dinamizar el ecosistema emprendedor mexicano, busca replicarlo el Perú. En entrevista con G de Gestión, Rafael Lorenzo Piñón, director nacional de Experiencias y Ecosistemas, detalla la ruta.

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