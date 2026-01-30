/ Fotocomposición: Joel Vilcapoma
/ Fotocomposición: Joel Vilcapoma
Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

Cuando Gary Urteaga y Manuel Olguín no pudieron comprar el dominio web Papaya.cl —costaba cerca de US$ 20,000, un monto impensable de gastar para una empresa que apenas arrancaba—, cambiaron el nombre del proyecto a Cinepapaya. Esa es una de las primeras anécdotas que recuerda Gary, cofundador de la startup peruana que logró el primer exit exitoso del ecosistema local. La otra anécdota es cómo le pidió al cofundador de Apple Computer, Steve Wozniak, que promocionara su emprendimiento.

