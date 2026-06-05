5 de junio del 2009. Hace 17 años

CANAL 5 SE APAGA SI NO CONSIGUE POR LO MENOS US$ 3 MLLS

Requiere una inversión inmediata para reemplazar equipos, entre ellos, el transmisor. Situación es tan caótica que en algunos casos no se sabe a quién pagarle las facturas. Hoy es día de pago de planillas y al menos se requieren cerca de US$ 180 mil.Las deudas laborales y de la Sunat no son las únicas que afronta Panamericana. Un reporte de la central de riesgo Informa revela un historial crediticio altamente riesgoso. En esta edición la radiografía de la empresa y de Genaro Delgado Parker.

5 de junio del 2009. Hace 17 años. La Parada se traslada a Santa Anita en marzo del 2010

5 de junio del 2009. Hace 17 años

BCR REBAJA NUEVAMENTE SU TASA DE INTERÉS, TRAS CAÍDA DE PRECIOS EN MAYO

Tras constatar que continúa caída de precios, y una desaceleración de la actividad económica. Medida abaratará los créditos del sistema financiero. Superando las expectativas del mercado, el Banco Central de Reserva (BCR) redujo su tasa de interés de referencia (que guía a las tasas de los créditos bancarios), de 4% a 3%, para junio. Un sondeo de Reuters publicado en la víspera daba cuenta de que la mayoría de bancos esperaba un recorte de solo 50 puntos básicos en esa tasa clave, es decir, de 4% a 3.5%.

5 de junio del 2009. Hace 17 años

MINCETUR CRITICA A EXPORTADORES POR NO USAR SEGURO DE CRÉDITO

Ante el reclamo de ADEX por el retraso del Fogem, ministra les recomendó utilizar el seguro de crédito a la exportación que data del 2003. Luego que a inicios de semana ADEX criticara una demora en la ejecución de las medidasfinancieras lanzadas por el Gobierno, la ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, respondió ayer que el sistema está en operación, aunque reconoció algunas demoras en su implementación.