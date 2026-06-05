Se cambiarán los acrílicos por láminas de policarbonato plus, según la Municipalidad de Miraflores. Foto: Mario Zapata - GEC
Se cambiarán los acrílicos por láminas de policarbonato plus, según la Municipalidad de Miraflores. Foto: Mario Zapata - GEC
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Redacción Gestión
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Trabajadores de la Municipalidad de Miraflores han sido desplegados en el Puente Villena para labores de mantenimiento. , tienen un avance del 75%, sin embargo, vecinos advierten que el problema es más grave de lo que parece.

John Ampuero, gerente municipal de Miraflores, indicó que los trabajos tienen un avance del 75% y entre quincena y fin de mes “a más tardar” se entregará “un puente (Villena) totalmente nuevo”.Según el funcionario, se está cambiando la totalidad de los policarbonatos, y se pondrán “policarbonatos plus que no van a oscurecerse y darán mejor visibilidad”. “Estamos cambiando los acrílicos anteriores por paneles de policarbonato sólidos con protección UV y totalmente transparentes para que los vecinos puedan apreciar el océano y la vista maravillosa que tiene Miraflores”, añadió.

Además, detectaron que las vigas que ajustaban las láminas de policarbonato estaban deterioradas, por lo que “mandaron a fabricarlas en un proceso”.

Obras en el puente Villena, Miraflores. Vecinos alertaron sobre retrasos. Foto: Mario Zapata - GEC
Obras en el puente Villena, Miraflores. Vecinos alertaron sobre retrasos. Foto: Mario Zapata - GEC

Quejas de los vecinos

De acuerdo con clips difundidos el 3 de junio en X, la agrupación Vecinos Miraflorinos mostró cómo el Puente Villena se encontraba desolado y con los trabajos inconclusos.

“¿Hasta cuándo van a dejar así este emblemático puente miraflorino? Trabajos sin concluir casi un mes. No se aprecia a nadie avanzando los trabajos", manifestaron en la red social.

LEA TAMBIÉN: Comunal, oficinas flexibles y café: nace formato “workcafé” puerta a calle: ¿será el único?

Poco después del post, la Municipalidad de Miraflores envió a un grupo de obreros para que continúen con las labores de mantenimiento en la infraestructura.

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