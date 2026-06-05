Trabajadores de la Municipalidad de Miraflores han sido desplegados en el Puente Villena para labores de mantenimiento. Estas obras, según la comuna liderada por Carlos Canales, tienen un avance del 75%, sin embargo, vecinos advierten que el problema es más grave de lo que parece.

John Ampuero, gerente municipal de Miraflores, indicó que los trabajos tienen un avance del 75% y entre quincena y fin de mes “a más tardar” se entregará “un puente (Villena) totalmente nuevo”.Según el funcionario, se está cambiando la totalidad de los policarbonatos, y se pondrán “policarbonatos plus que no van a oscurecerse y darán mejor visibilidad”. “Estamos cambiando los acrílicos anteriores por paneles de policarbonato sólidos con protección UV y totalmente transparentes para que los vecinos puedan apreciar el océano y la vista maravillosa que tiene Miraflores”, añadió.

Además, detectaron que las vigas que ajustaban las láminas de policarbonato estaban deterioradas, por lo que “mandaron a fabricarlas en un proceso”.

Obras en el puente Villena, Miraflores. Vecinos alertaron sobre retrasos. Foto: Mario Zapata - GEC

Quejas de los vecinos

De acuerdo con clips difundidos el 3 de junio en X, la agrupación Vecinos Miraflorinos mostró cómo el Puente Villena se encontraba desolado y con los trabajos inconclusos.

“¿Hasta cuándo van a dejar así este emblemático puente miraflorino? Trabajos sin concluir casi un mes. No se aprecia a nadie avanzando los trabajos", manifestaron en la red social.

Poco después del post, la Municipalidad de Miraflores envió a un grupo de obreros para que continúen con las labores de mantenimiento en la infraestructura.