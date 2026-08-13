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13 de agosto del 2021. Hace 5 años

BANCO CENTRAL DE RESERVA SUBE SU TASA DE INTERÉS PARA FRENAR LA INFLACIÓN

BCR aumentó en 0.25 puntos básicos su tasa de referencia, considerando que la tasa de inflación se incrementó de 3.25% a 3.81%, ubicándose transitoriamente por encima del rango meta. El directorio del Banco Central de Reserva (BCR) acordó continuar con una política monetaria expansiva, estableciendo la tasa de interés de referencia en 0.50% (0.25 puntos básicos más), de manera que la tasa de interés real se mantiene en mínimos históricos.

Desdehace 15 meses que el BCR no cambiaba su tasa de interés de referencia (cuando la redujo para afrontar el impacto económico de la pandemia). Y desde hace 5 años que el banco no la elevaba. Esta decisión se sostiene, sobre todo, en la mayor inflación registrada hasta ahora, que ya superó el rango meta, (entre 1% y 3%) y se espera supere el 4% este mes (acumulado a 12 meses).

EFEMÉRIDES. BCR aumentó en 0.25 puntos básicos su tasa de referencia.

13 de agosto del 2021. Hace 5 años

JULIO VELARDE SE REÚNE CON FRANCKE, MIENTRAS BELLIDO CONDICIONA SU PERMANENCIA

Jefe del Gabinete dice que Velarde seguirá en el BCR “hasta que siga trabajando para todos los peruanos”. Ventas de dólares de grandes empresas y de las AFP frenan alza del tipo de cambio. Cerró en S/ 4.093. El ministro de Economía también se reunió con Socorro Heysen, superintendente de Banca y Seguros. Presidente del Consejo de Ministros insiste en que el Estado debe conducir empresas estratégicas.

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13 de agosto del 2021. Hace 5 años

CRECEN LAS TRANSACCIONES FRAUDULENTAS DE EMPRESAS CON EL ESTADO

Contralor Nelson Shack pide al MEF tomar cartas en el asunto, pues transferencias las autorizó el SIAF. Ente de control avanza auditoría a dos concesiones viales y a la nueva refinería de Talara. En acciones de control concurrente, la Contraloría General de la República detectó doce casos de transferencias fraudulentas desde entidades públicas hacia empresas inexistentes o con las que no tienen contratos suscritos, y que involucran pérdidas al fisco porS/ 23 millones.

Según ese organismo, todas esas transacciones “fantasma” contaron con la autorización del SIAF (Sistema Integrado de Administración Financiera), a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).