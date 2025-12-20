Velarde tiene una gestión destacada por el que ha recibido diversos reconocimientos como el premio a Banquero Central del Año por la revista The Banker (Financial Times), Banquero Central de las Américas en 2020 y 2022, la Orden del Sol del Perú, entre otros.

Su permanencia en la entidad es sinónimo de estabilidad. ¿Su retiro provocaría preocupaciones?

En unos meses conoceremos al nuevo presidente de ola República electo, que asumirá el cargo en 28 de julio. ¿Qué tiene que ver esto con Julio Velarde? El presidente del Banco Central de Reserva no se elige por voto popular, sino que lo designa el Poder Ejecutivo y luego debe ser ratificado por el Congreso de la República.

Una vez ratificado, el presidente del BCRP jura el cargo y ejerce por un periodo de cinco años, equivalente al periodo constitucional presidencial.

El cargo de presidente es a dedicación exclusiva (con excepción de labores académicas), y se exigen condiciones de idoneidad profesional, solvencia moral y ausencia de conflictos de interés con el sistema financiero.

Viabilidad de que Velarde siga en el cargo

Para Carlos Casas, exviceministro de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), Vearde aún tiene vitalidad y capacidad intelectual para seguir cinco años más como presidente del Banco Central.

No obstante, señaló que en el Banco Central existe una escuela sólida de profesionales preparados, por lo que también hay figuras de recambio.

En el plan de sucesión, como ya lo insinuó, están Paul Castillo y Adrián Armas; “pero, todo eso va a depender el juego político. O sea, del nuevo gobierno que lo tiene que proponer y el Senado ahora que lo tiene que ratificar”, señaló.

Impacto ante un cambio de presidente del BCRP

Ante una eventual salida de Velarde y posibles afectaciones en variables como el tipo de cambio, la fuga de capitales o la confianza del sector privado, Casas respondió que, si el reemplazo proviene del propio equipo del Banco Central, los mercados se mantendrían tranquilos, porque se conoce quiénes son los posibles sucesores internos y la institución es sólida.

“La principal fortaleza que tenemos ahora, dado el deterioro fiscal, es nuestra estabilidad monetaria y no creo que ningún gobierno se atreva a que perdamos eso”, indicó.

Cabe recordar que Velarde declaró al diario La Voz de Argentina sobre su posible continuidad en el cargo como presidente del BCRP.

Tras ser consultado si aceptaría un nuevo período al frente de la entidad, afirmó que aún no tiene una decisión tomada. Sin embargo, no lo descartó.

“Realmente no lo sé. Estaría contento si me voy, pero también si me quedo. Tendría que pensarlo en su momento”, mencionó el titular del BCRP al medio.