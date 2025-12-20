El presidente del BCR, Julio Velarde. (Foto: Hugo Pérez)
El presidente del BCR, Julio Velarde. (Foto: Hugo Pérez)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

Julio Velarde cumplirá, en el año 2026, 20 años al mando del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); cargo que ha desempeñado exitosamente, reflejándose en la estabilidad monetaria y fortaleza del sol.

TE PUEDE INTERESAR

Empleo para trabajadores con título universitario “sin freno”: así le va a los demás
Mosqueira cierra el año consolidándose como una de las MYPES peruanas más ambiciosas
Compras navideñas con pagos digitales podrían superar los S/ 2 mil millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.