La Navidad se caracteriza por ser una de las festividades de mayor gasto del año. Los peruanos realizan compras para celebraciones familiares, regalos y abastecimiento de temporada, lo que genera un fuerte impulso al comercio. Este 2025 no será la excepción, no solo por el efecto tradicional de la gratificación, sino también por el desembolso extraordinario de la AFP, que ampliará la liquidez de los hogares y dinamizará el consumo durante la campaña navideña. Con este contexto, las compras navideñas realizadas con pagos digitales podrían superar los 2 mil millones de soles en la semana previa a Navidad, convirtiéndose nuevamente en el pico comercial del año.

Según Niubiz, compañía de procesamiento de pagos, la semana del 18 al 24 de diciembre del 2024 registró un volumen total de S/ 1,949 millones, lo que representa un incremento de 32% frente al comportamiento promedio de las cuatro semanas previas. Las transacciones también crecieron 19%, reflejando no solo mayor frecuencia de compra, sino también un incremento del ticket promedio en la recta final hacia Navidad.

De cara a la campaña 2025, los negocios se preparan para una mayor actividad comercial en los días previos a Navidad, fortaleciendo tanto sus operaciones presenciales como digitales. En esta temporada, la disponibilidad inmediata de productos, la atención personalizada y la rapidez en la entrega se convierten en factores relevantes para los consumidores que buscan concretar compras de regalos, moda, abastecimiento y artículos para celebraciones familiares. En paralelo, el canal online sigue siendo una alternativa clave para compras planificadas y de conveniencia, complementando así una campaña cada vez más omnicanal.

Los rubros con mayor potencial de crecimiento para la campaña 2025 serán alimentos, tiendas por departamento y moda y belleza. En 2024, estas categorías tuvieron los resultados más relevantes de la temporada: alimentos registró S/ 457 millones con un incremento de 56%; las tiendas por departamento alcanzaron S/ 319 millones, creciendo 93%; y moda y belleza obtuvo S/ 181 millones, con un incremento de 138%, impulsado por compras de tendencia y temporada.

La mayor liquidez por gratificación y retiro de AFP impulsará el gasto en la semana previa a Navidad, consolidando a diciembre como la temporada comercial más fuerte del año. (Foto: pixabay)

“La Navidad concentra varias fuentes de liquidez en el mismo mes: gratificación, bonos corporativos y este año el efecto adicional del retiro de AFP. Esto generará un consumidor más activo, que combinará compras planificadas con compras emocionales de último minuto, especialmente en tiendas físicas”, señaló Emigdio Campos, gerente de Business Analytics de Niubiz.

Con estos resultados, la temporada navideña reafirma su relevancia como el principal motor del comercio nacional, marcando una campaña robusta, descentralizada y guiada por el comportamiento omnicanal de los peruanos, apuntó.