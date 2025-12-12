El consumo de panetones en la sierra y la selva está aumentando en los últimos años, considerando que los panaderos artesanales están produciéndolo en su zona, señaló la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan).

“Se están enviando más panetones de la costa a la sierra y la selva por el aumento del consumo en dichas zonas, lo cual antes no era mucho, pero eso está variando”, sostuvo el presidente de Aspan, Pío Pantoja, a la Agencia Andina.

El dirigente destacó que los panaderos artesanales, a nivel nacional, están produciendo cada vez más panetones para su zona porque la demanda ya no es abastecida con los envíos de Lima y otras ciudades costeras.

“Antes, las provincias de la sierra y la selva eran abastecidas por Lima o las principales ciudades de la costa, pero ahora los panaderos locales ya están elaborando sus panetones, lo cual se demuestra con el incremento de los pedidos que les hacen a los fabricantes de bolsas de panetón”, dijo.

Pío Pantoja indicó también que los ingredientes para elaborar panetones se traen de Lima (pasas, fruta confitada y harina), los cuales son importados.

“Los panaderos de provincias siempre compran la última semana de noviembre las pasas y las frutas confitadas que necesitan, pero ahora está escaseando el stock”, manifestó.

El presidente de Aspan explicó que los panetones elaborados por las pequeñas y medianas panaderías son más frescos y naturales que los fabricados por la gran industria.

“Hay una diferencia, mientras que el panetón artesanal se ha producido en no más de 15 días, el panetón industrial tiene más de cinco meses de haber sido elaborado”, refirió.

“El panetón de las pequeñas y medianas panaderías es más sano y natural porque para producir el panetón industrial se tiene que usar preservantes y aditivos con el fin de que dure un largo plazo”, agregó.