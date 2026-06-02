El próximo domingo 7 de junio, los peruanos decidirán en las urnas quién será su presidente hasta el 2031. (Foto: ONPE)
El próximo domingo 7 de junio, los peruanos decidirán en las urnas quién será su presidente hasta el 2031. (Foto: ONPE)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Desde el Bank of American (BofA) resaltaron que, pese al contexto de las elecciones, los “indicadores duros” de la economía nacional continúan creciendo, evidenciando la fortaleza del Perú. Sin embargo, en el campo de las finanzas públicas, el gasto corriente, por el pago de personal, se posiciona como peligroso y “pegajoso”.

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