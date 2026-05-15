La economía peruana alcanzó un crecimiento de 3.53% durante el primer trimestre, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Entre los meses de enero a marzo la producción nacional se vio impulsada por actividades como construcción, comercio, manufactura y servicios. Sin embargo, no todos los sectores mostraron resultados positivos, pues tres actividades clave retrocedieron.

Los tres rubros que cerraron el verano en rojo fueron pesca (-9.11%), minería e hidrocarburos (-0.89%), y financiero y seguros (-0.50%).

Marzo cerró con crecimiento de 3.21%

Solo en marzo, la economía peruana creció 3.21%. Pese a que el mes estuvo marcado por la crisis de combustibles e inicios del Fenómeno de El Niño, la producción se impulsó por el buen desempeño de construcción, otros servicios, comercio y manufactura, que en conjunto aportaron más del 70% del crecimiento mensual.

El sector construcción lideró el avance mensual con una expansión de 15.65%, seguido por comercio (4.13%), alojamiento y restaurantes (4.94%), administración pública y defensa (4.40%) y otros servicios (3.98%).