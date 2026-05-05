Estas son las últimas noticias sobre lotes petroleros en el país. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

En momentos que la crisis del petróleo en el mundo parece agudizarse, con la salida de Emiratos Árabes Unidos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y su precio sigue encima de los US$100 por barril , en el Perú la extracción de crudo mantiene una tendencia cada vez más declinante.

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