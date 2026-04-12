Los futuros continuos del petróleo de Texas (WTI, por su sigla en inglés) -usado como referente para el cálculo de precios de los combustibles en el Perú- superaban los 104 dólares el barril este domingo, horas antes de que EE.UU. comience el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente Donald Trump.

A las 18:40 hora local de Nueva York (22:40 GMT) los contratos del barril de Texas con vencimiento en mayo se disparaban un 8.3 % respecto al cierre del viernes y se negociaban a 104.58 dólares, según datos en tiempo real previos a la apertura del lunes.

A la misma hora, los contratos continuos del petróleo de Brent, de referencia en Europa, con vencimiento en junio, se disparaban un 7.6 % respecto al cierre del viernes y se negociaban a 102.43 dólares.

Negociaciones sin acuerdo

La reacción alcista del mercado de petróleo se produce después de que ayer concluyeran sin acuerdo las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán y hoy Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) dijo que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes mañana lunes a las 10:00 horas ET (15:00 GMT).

Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas a nivel mundial fluye a través del Estrecho de Ormuz.

Los principales escollos de la negociación entre EE.UU. e Irán han sido la reapertura del estrecho de Ormuz, sobre el que Irán quiere mantener el dominio; la liberación de los fondos iraníes congelados y, por otra parte, el programa nuclear de Teherán.

El petróleo de Texas cerró el viernes en 96.57 dólares el barril, con una caída del 13 % acumulado en la semana ante la incertidumbre por el alto el fuego entre EE.UU. e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

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