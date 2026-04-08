El encarecimiento del petróleo pone en riesgo los precios a los consumidores en los próximos meses. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El petróleo tuvo un martes ajetreado. Temprano, el “oro negro” volvió a encender las alertas tras alcanzar su precio más alto desde mediados del 2022: la cotización del crudo WTI llegó a subir más de 3% y alcanzó los US$ 116 por barril, mientras que el Brent tocó los US$ 111 ante un aumento del riesgo por el conflicto en Medio Oriente.

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