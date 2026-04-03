Los ataques en los diferentes frentes de la guerra de Irán continúan este viernes, mientras los precios del petróleo siguen al alza ante la continuación del conflicto, que está a punto de cumplir cinco semanas.

A continuación lo más destacado de las últimas horas.

Continúan los ataques

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron sobre un nuevo ataque iraní contra su territorio que, según la Estrella de David Roja, causó un herido grave en el centro del país, después de que la víspera Teherán lanzara alrededor de 30 misiles, coincidiendo con el inicio de las celebraciones de la Pascua judía (Pésaj).

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, por su parte, reivindicaron el lanzamiento de misiles balísticos contra Tel Aviv, en la cuarta acción de este tipo desde que entraron en el conflicto.

Un ataque con drones provocó este viernes un incendio en diferentes unidades operativas de la refinería Mina Al Ahmadi de Kuwait, sin provocar heridos, una nueva acción contra esta infraestructura energética en el pequeño país del golfo Pérsico en el marco de la guerra en Irán.

8 muertos

En Irán, al menos ocho personas murieron y otras 95 resultaron heridas tras varios ataques estadounidenses en la provincia de Alborz, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara en un discurso la noche del miércoles en EE. UU. a la República Islámica con golpes de «extrema dureza».

El Ejército israelí también aseguró haber atacado el supuesto «cuartel general central» y sede financiera de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán.

El Ministerio de Defensa italiano informó sobre el impacto de un misil en la base de Shama, perteneciente a la Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano, sin causar heridos y solo leves daños en las infraestructuras.La incertidumbre sobre Ormuz vuelve a disparar el precio del crudo

Alza en los precios

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó en el cierre un 11%, hasta los US$ 111.54 el barril, mientras los inversores temen una escalada de la guerra en Oriente Medio.

En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina superó los US$ 4.08 por galón (3.78 litros) por primera vez desde agosto de 2022 y el promedio nacional aumentó más de un 30% desde el inicio del conflicto.

En este contexto, Irán está a punto de finalizar un protocolo que establecerá un nuevo régimen de navegación en el estrecho de Ormuz y planea iniciar conversaciones con Omán para desarrollar una solución conjunta.

La agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, estima que Irán podría obtener unos US$ 100,000 millones (86,672 millones de euros) anuales a través de peajes, una cantidad superior a los ingresos por las ventas de su petróleo, que se estiman en unos US$ 80,000 millones (unos 69,300 millones de euros).

Trump impone cambios en su gabinete

La destitución de la fiscal general, Pam Bondi, marca un nuevo cambio en el Gabinete de Trump, que empieza a reconfigurarse en medio de la presión por la impopular guerra.

Además, el Departamento de Guerra ordenó al jefe del Estado Mayor del Ejército, Randy George, retirarse de su cargo de forma inmediata.

Irán tilda de «ignorancia» las declaraciones de Trump

La misión de Irán ante la ONU cargó contra el presidente estadounidense, que amenazó con bombardear la nación persa «hasta reducirla a la Edad de Piedra», y afirmó que sus declaraciones reflejan «ignorancia» y muestran su intención de cometer crímenes de guerra.

La comunidad internacional critica el desarrollo de la guerra

Unos 40 países, convocados por Reino Unido, acordaron explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes.

Por otro lado, España y otros 17 países europeos expresaron su consternación por «la dramática situación» en el Líbano ante la escalada de violencia y reclamaron a Hizbulá que cese sus hostilidades contra Israel, al que piden que respete el derecho internacional ante sus «inaceptables» ataques a civiles.

Evolución de las bolsas

Las principales bolsas del Sudeste Asiático cerraron este viernes en rojo, con el parqué de Bangkok como líder de los retrocesos, que en ningún caso llegaron al 1%.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, repuntó un 2.74%, ante informes de la elaboración de un protocolo entre Irán y Omán para el tráfico en el estrecho de Ormuz, vía clave para el transporte marítimo de crudo.

El principal índice de la Bolsa de Tokio el Nikkei, repuntó un 1.26% en el cierre de la sesión.