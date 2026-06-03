Un sondeo elaborado por Flanqueo revela el panorama actual de la enseñanza del inglés en el Perú, un mercado que, según Javier Quiñones, su gerente general, atraviesa una etapa de estancamiento y transformación. La investigación, realizada entre el 1 y el 15 de marzo de 2026, estima que el mercado de institutos de inglés mueve alrededor de S/ 280 millones (US$ 82.1 millones) anuales a nivel nacional. Lima concentra la mayor parte de esta actividad, al representar el 70% del valor total del sector.

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En detalle, el estudio precisa que el mercado de enseñanza de inglés en Lima Metropolitana está liderado por cuatro marcas: Británico, ICPNA, Idiomas PUCP y Euroidiomas, que en conjunto suman cerca de 40 sedes físicas. “Solo el 4% de los entrevistados señaló dominar el inglés, lo que refleja un alto interés por aprender el idioma. Sin embargo, existe una deserción estudiantil de 25% durante los primeros seis meses de estudio, un porcentaje elevado ”, sostuvo Quiñones.

¿Qué explica este alto nivel de abandono pese a la necesidad de aprender inglés? La pesquisa de Flanqueo revela que uno de los principales factores es la insatisfacción de los estudiantes con la propuesta actual de los institutos tradicionales. De acuerdo con el estudio, solo el 15% de los alumnos afirma estar “muy satisfecho” con la enseñanza en un instituto de inglés. En tanto, el 55% se considera satisfecho y un 30% manifiesta algún nivel de insatisfacción.

“Existe una insatisfacción importante por parte del estudiante, principalmente por las metodologías tradicionales. El perfil del alumno ha cambiado y hoy ya no hay un ‘match’ entre lo que ofrecen los institutos y lo que realmente busca el aprendiz”, acotó.

El experto remarcó que, aunque el 83% de los encuestados reconoce que necesita aprender inglés, muchos terminan abandonando los cursos por experiencias poco alineadas con sus expectativas. “Hay personas que estudiaron en algún momento y lo dejaron ya que quedó insatisfecho con la experiencia que tuvo”, reiteró.

Esta tasa de deserción se mantiene estable y responde también al comportamiento general del sector educativo. “ El mercado está estancado y, de seguir así, podría entrar en una tendencia a la baja ”, advirtió. El abandono suele producirse durante la etapa inicial del aprendizaje. “Ahí es donde se produce la mayor fuga. El estudiante siente que la metodología tradicional ya no responde a lo que necesita hoy”, sostuvo.

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El mercado peruano de enseñanza del inglés mueve alrededor de S/ 280 millones al año, con Lima concentrando el 70% de la actividad del sector. Foto: Andina

¿Quién compite ahora con la enseñanza tradicional de inglés?

El estudio de Flanqueo también evidencia cuáles son las marcas con mayor recordación en el mercado peruano de enseñanza de inglés. El Británico lidera ampliamente con un 84% de reconocimiento, seguido por ICPNA (68%), Idiomas PUCP (21%), Euroidiomas (9%) y Berlitz (4%).

Sin embargo, aunque estas instituciones mantienen una fuerte presencia, el mercado enfrenta una nueva ola de competidores que viene conectando mejor con las necesidades de los jóvenes y adultos interesados en aprender inglés.

Aplicaciones, plataformas digitales, herramientas con inteligencia artificial y profesores particulares online han comenzado a ganar terreno frente a los institutos tradicionales . “La pandemia cambió completamente el mercado porque normalizó la educación virtual. Eso permitió no solo que los institutos migren a formatos online, sino también que miles de profesores particulares comiencen a ofrecer clases personalizadas a través de plataformas digitales”, explicó.

El ejecutivo señaló que muchos docentes han convertido sus casas u oficinas en “institutos virtuales”, donde la marca principal es el propio profesor. A ello se suma el crecimiento de aplicaciones apoyadas en inteligencia artificial, que ofrecen alternativas más económicas y flexibles para aprender el idioma. “Hoy existen aplicaciones que cuestan menos de S/ 50 mensuales y permiten avanzar rápidamente. Muchos usuarios las utilizan como una etapa previa antes de ingresar a un instituto para obtener una certificación”, comentó.

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Añadió que redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube han acelerado la difusión de estas alternativas, facilitando que los usuarios descubran nuevas opciones de aprendizaje fuera de los modelos tradicionales. “Antes existían profesores particulares, pero no tenían este alcance. Ahora hay desde canales gratuitos hasta clases totalmente personalizadas por Zoom o Google Meet”, acotó.

Solo el 4% de los encuestados afirma dominar el inglés, mientras que la deserción en los primeros seis meses de estudio alcanza el 25%, según Flanqueo. Foto: Andina

¿Qué alternativas tienen los institutos tradicionales para enfrentar la competencia?

Frente al avance de las aplicaciones, la inteligencia artificial y las clases personalizadas online, los institutos tradicionales de inglés se ven obligados a replantear su propuesta. “Los institutos tienen que cambiar su metodología y acercarse más a las nuevas tendencias educativas. Hoy ya se necesita un modelo mucho más híbrido para conectar con el alumno”, remarcó.

Según el especialista, los formatos virtuales y las herramientas tecnológicas han elevado las expectativas de los usuarios, quienes ahora buscan mayor flexibilidad, personalización y rapidez en el aprendizaje. “ Las aplicaciones y los profesores particulares cobran cada vez más fuerza porque ofrecen una experiencia más personalizada y, en muchos casos, el estudiante siente que aprende mejor”, comentó.

Ante ello, consideró que los institutos deberían incorporar herramientas basadas en inteligencia artificial, aplicaciones y asistentes virtuales dentro de sus propios modelos de enseñanza. “La clase tradicional va a cambiar muy pronto. Las instituciones tendrán que integrar estas tecnologías si quieren seguir siendo competitivas”, advirtió.

Quiñones también sostuvo que la enseñanza del inglés ya no puede venderse únicamente como aprendizaje académico. A su juicio, el principal incentivo hoy es emocional y está vinculado con la mejora de la calidad de vida y las oportunidades laborales . “Antes se vendía simplemente aprender inglés. Ahora lo que el estudiante busca es acceder a mejores empleos, trabajar de manera remota, ascender profesionalmente o incluso migrar. El idioma se ha vuelto aspiracional”, afirmó.

Bajo esa lógica, indicó que existe espacio para desarrollar programas más especializados, como inglés para negocios, trabajo remoto o empleabilidad, dirigidos a públicos específicos y con metodologías más flexibles. El ejecutivo añadió que el mercado de provincias representa otra gran oportunidad de crecimiento, ya que continúa siendo uno de los segmentos más desatendidos por la oferta tradicional .

Asimismo, manifestó que el estancamiento del sector ya viene impulsando cambios en los modelos de negocio de algunos institutos. “ Varias instituciones están ampliando su oferta hacia cursos ejecutivos u otros servicios educativos. El mercado obliga a buscar nuevas alternativas ”, anotó.

Para Quiñones, la competencia dejó de concentrarse únicamente entre grandes marcas como Británico o ICPNA. “Hoy no compiten solo cuatro o cinco instituciones grandes. Existen decenas de competidores pequeños, miles de profesores independientes y además plataformas globales con inteligencia artificial, que son más accesibles y económicas”, explicó.

Finalmente, advirtió que las nuevas generaciones tienen dinámicas de aprendizaje distintas y buscan espacios menos rígidos. “La aplicación termina siendo muy empática con el usuario: no lo expone, le permite avanzar a su ritmo y aprender desde el celular. Por eso las instituciones tienen el reto de reinventar la experiencia educativa”, concluyó.

Claves

Modalidad de estudio: De acuerdo con el estudio de Flanqueo, las clases presenciales continúan siendo las preferidas por los estudiantes, con un 60% de las preferencias. No obstante, los formatos híbridos y virtuales han ganado espacio tras la pandemia: el 30% opta por la modalidad semipresencial y el 10% por las clases completamente virtuales.

De acuerdo con el estudio de Flanqueo, las clases presenciales continúan siendo las preferidas por los estudiantes, con un 60% de las preferencias. No obstante, los formatos híbridos y virtuales han ganado espacio tras la pandemia: el 30% opta por la modalidad semipresencial y el 10% por las clases completamente virtuales. Certificación internacional: Para los encuestados, contar con una certificación internacional es un factor determinante. El 65% la considera “muy importante”, mientras que el 30% la califica como “importante”. Solo un 5% le resta relevancia. Además, certificaciones como IELTS, Cambridge y TOEFL iBT son percibidas como más valiosas que las emitidas por los propios institutos de inglés.

Para los encuestados, contar con una certificación internacional es un factor determinante. El 65% la considera “muy importante”, mientras que el 30% la califica como “importante”. Solo un 5% le resta relevancia. Además, certificaciones como IELTS, Cambridge y TOEFL iBT son percibidas como más valiosas que las emitidas por los propios institutos de inglés. Costo de enseñanza : En cuanto a los precios, la mayoría de entrevistados percibe que los institutos de inglés tienen costos accesibles. El 43% calificó las tarifas como “muy baratas” y el 38% como “poco baratas”. En contraste, un 14% las considera “poco caras” y apenas un 5% las percibe como “muy caras”.

FICHA TÉCNICA

Periodo de realización del estudio: : Del 1 al 15 de marzo del 2026

Población: Hombres y mujeres entre 18 y 25 años de NSE A,B y C de Lima Metropolitana, así como una muestra de empresas del sector.

Muestra: 196 personas, con un margen de error de 7%.

Técnica; Se utilizó un cuestionario estructurado de preguntas cerradas.