El dominio del inglés sigue siendo una de las principales herramientas para acceder a mejores oportunidades laborales. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Para nadie es un secreto que el dominio de un segundo idioma —el inglés, en particular— abre las puertas a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, el Perú sigue rezagado en esta materia: según el Índice de Suficiencia en Inglés de Education First (EF), el país ocupa el puesto 51 en el ranking mundial de dominio del inglés. Ante este panorama, ¿cuál es la radiografía del negocio de la enseñanza del inglés?

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