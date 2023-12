De acuerdo con el estudio, nuestro país ocupa el puesto 9 puesto en Latinoamérica, por detrás de Argentina, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Cuba, Paraguay y El Salvador, respectivamente.

En este ránking, Perú se encuentran en el nivel moderado (500 a 549 puntos), con 521 puntos de suficiencia, por encima de la media global, que es 502. En esa línea, nuestro país ha demostrado una tendencia de crecimiento constante en los últimos 10 años , de acuerdo con Education First.

El Índice de Suficiencia de Education First evalúa los puntajes obtenidos por quienes toman el EF Standard English Test cada año. Para la edición 2023, se tomaron en cuenta los resultados de más de 2′200,000 personas en todo el mundo que rindieron el examen el año pasado.

Ante este panorama, Education First, Británico y Políglota en conversación con Gestión coincidieron en que en la actualidad el dominio del inglés se ha convertido en una de las variables de medición y evaluación para el reclutamiento de trabajadores. Además, abre posibilidades de lograr un mejor puesto laboral y remuneración. Mientras, la empresa que cuente con trabajadores que dominen este idioma les permite más oportunidades de expansión de mercado.

Perú ocupa el puesto 51 a nivel mundial en ránking de dominio de inglés, según el estudio del Índice de Suficiencia en inglés que elabora Education First.

Inglés, es la lengua a nivel negocios

José Luis Scerri, gerente general de Education First (EF) Perú, señaló que el inglés es básico e indispensable para un ejecutivo que quiera lograr un futuro y línea de carrera corporativa. “Es el idioma del negocio. El inglés ya no es un plus. Es un requisito básico para los jóvenes. Un plus sería un tercer o cuarto idioma”, remarcó.

Explicó que el inglés de negocios es un título que se le ha dado a este idioma cuando hablas en tu centro laboral o actividades vinculadas a tu trabajo como reuniones y exposiciones. “Es un poco técnico este inglés, pero no difiere a gran escala del conocimiento general del idioma”, aclaró.

Dijo que en Education First, la escuela de idiomas a nivel global, existen cursos específicos de negocios. “Lo que trabajamos es la jerga, el tecnicismo y hablar más directo porque las reuniones de trabajo son concretas. Buscamos que el estudiante se sienta cómodo con su misma forma de expresarse”, dijo Scerri a Gestión.

De acuerdo con la data de Education First , las empresas que invierten en estos cursos de aprendizaje de inglés a sus trabajadores son consultorías, hotelería y turismo, farmacéutica, industria pesada, transporte y aviación.

En otro momento, el representante de EF mostró su preocupación por los futuros profesionales que entrarán al mercado laboral en los próximos años debido a que el estudio del Índice de Suficiencia en Inglés también muestra que, luego de la pandemia, se reporta que los jóvenes en edad universitaria (entre 18 y 21 años), que solían liderar los índices antes del 2019, ahora son los que presentan menor puntuación y crecimiento histórico en los años post pandemia, a diferencia de los peruanos de 21 a 40 años, donde la evolución ha sido exponencial.

Sostuvo que este fenómeno que se ve replicado a nivel global necesita ser tomado de interés ya que solo Latinoamérica exporta más de 90,000 estudiantes anuales a países angloparlantes, y que un decrecimiento en el manejo del inglés en las poblaciones más jóvenes podría afectar a este posicionamiento de la región de manera negativa.

“Perú está en el Top 5 de América Latina que exporta estudiantes a hacer maestrías. Son 8 mil estudiantes peruanos que viajan al extranjero. De esta cifra 7 mil van con destino a Estados Unidos para posgrado en el exterior”, comentó.

Para ocupar un puesto clave en la empresa, el talento debe tener un dominio avanzado del idioma inglés. Este es un requerimiento obligatorio en varias empresas. (Foto: istock)

Británico busca crecer un 30% ante demanda de inglés empresarial

Alonso Bedoya, gerente de Desarrollo Institucional del Británico, señaló que el no dominar el idioma inglés deja al profesional limitado profesionalmente. “El mundo donde uno quiere llegar habla inglés. El no dominarlo te deja muy poco competitivo [...] Lo que hace un tiempo era un valor agregado ahora se ha vuelto en un requisito fundamental. Aprenderlo ha calado mucho en los ejecutivos”.

El subgerente del Británico indicó a Gestión que la institución cuenta con una unidad que se llama Británico Empresarial que vende cursos a ejecutivos y empresas en diferentes modalidades para el aprendizaje del idioma inglés. “ Solo esa unidad ha crecido en un 30% en lo que va del año, y se tiene como proyección de crecer otro 30% el próximo año ”, dijo.

En otro momento, indicó que la educación online en la institución ha sido bien aceptada tras la pandemia sobre todo por estudiantes mayores de 25 años. “Los ejecutivos pedían las clases in house, pero en lo que respecta a la educación virtual es parte de nuestra oferta regular que ha nacido para quedarse”, acotó.

Ejecutivos también optan por aprender inglés conversando

El head of comercial performance de Políglota, Franco Vialé, contó que aplican el método de aprender inglés conversando. Con este estilo de enseñanza se busca que las personas pierdan el miedo a hablar el idioma, dijo. “Con nuestra metodología uno puede pasar de un nivel básico a intermedio en menos de medio año si le dedicas tiempo”, señaló.

En diálogo con Gestión contó que a la fecha Políglota cuenta con más de 40,000 alumnos a nivel mundial y “una gran parte” de estudiantes son ejecutivos de nivel intermedio a alto. Detalló que en Perú están desde el 2018.

“ Con aproximadamente 1,000 alumnos activos en Perú , y de esta cifra los estudiantes a nivel ejecutivo están entre 30% a 35% ”, añadió a este Diario.

Mencionó que los planes para aprender este idioma son virtuales. En esa línea, informó que el factor importante para iniciar el aprendizaje es conocer el nivel de inglés del estudiante.

La modalidad virtual para el aprendizaje del inglés es una de las más demandadas por personas de 25 años a más. (Foto: iStock)

¿Cuánto es la inversión para aprender inglés?

EDUCATION FIRST

Existen tres opciones de cursos intensivos de interés para ejecutivos:

Viaje de destino : El estudiante viaja al Reino Unido y tiene un profesor donde tiene una inversión lingüística, cultural y aprende el idioma a través del día a día y es evaluado en las cinco áreas de aprendizaje del idioma. “En el caso de ejecutivos es poco tiempo de estancia porque ellos viajan máximo dos meses que son seis semanas. Con este programa se les mide en nivel de dominio de inglés y lo que buscamos es la fluidez en la comunicación. Se trabaja listening y compresión de escritura, pero la mayoría de ejecutivos busca mejorar la fluidez al comunicarse de forma verbal”, señaló el gerente general de EF, José Luis Scerri.

¿Cuánto es la inversión?: Entre US$ 3,000 a US$ 4,000 por semana. “No es el programa más demandado porque los ejecutivos son a los que la empresa les paga el curso. Tenemos varios convenios con varias empresas a nivel internacional y aquí también en Perú”, agregó.

Programa en grupo: Es la opción más demandada. Las clases también son en Reino Unido y se realizan en un aula de 15 estudiantes máximo. El profesional elige el nivel de intensidad, la duración y tipo de alojamiento. Los ejecutivos prefieren instalarse en la residencia estudiantil dentro de la escuela de Education First. El promedio de viaje esta entre seis a ocho semanas.

¿Cuánto es la inversión?: Entre US$ 4,500 a US$ 5,000 (Incluye enseñanza material acceso a laboratorio, alojamiento, familia anfitriona, las tres comidas. No incluye pasaje). Este programa presenta un crecimiento muy drástico porque la cifra de personas de 25 años a más han reportado un incremento de estudiantes que han optado por estudiar y a la par buscan quedarse en el exterior.

Versión online English Life EF : Es para aquellos ejecutivos que no pueden viajar ahora, pero tienen que empezar el programa de forma inmediata. Luego se puede complementar con el viaje al Reino Unido. La duración es de seis meses a un año.

¿Cuánto es la inversión?: Entre US$ 6,000 (seis meses) alrededor US$ 10,000 (9 meses).“Un estudiante que comparte una semana en el Reino Unido y full day del idioma equivalen a un ciclo académico en una escuela local. Aquí estás expuesto 24 horas y siete días a la semana al idioma”, añadió gerente de EF.

Los planes para aprender inglés al sector empresarial tiene diversas modalidades y una de ellas es dictar las clases en las propias oficinas con un grupo selecto de colaboradores. (Foto: iStock)

BRITÁNICO

Británico Empresarial ofrece el paquete de aprendizaje de inglés en las siguientes modalidades:

Convenio con la empresa : Para que sus trabajadores asistan a una de las 14 sedes o pueden seguir una educación online regular. Se comparte clase con alumnos particulares del Británico. La duración del aprendizaje es el mismo plazo del curso habitual que abarca tres años si las clases son diarias. También existe un curso intensivo que culmina en un año y medio.

Dentro de esta modalidad es que el Británico ofrece también adaptar cursos para las empresas mineras, las que más solicitan este método.

Convenio in house : Es cuando un profesor acude a las oficinas de la empresa para dictar clases a un grupo de ejecutivos. Respecto a la duración depende del programa. Pueden ser clases una vez a la semana, practicar solo conversación o si desea el profesional aprender un inglés más técnico solo para presentaciones de trabajo. “El in house es un mundo de opciones porque cada ejecutivo tiene un ritmo de vida distinto”, dijo Alonso Bedoya, gerente de Desarrollo Institucional.

Ejecutivo individual : Cuando el ejecutivo de forma individual se matricula para que un profesor vaya a su oficina y le dicte clases.

Bedoya explicó que a la fecha la modalidad convenio con la empresa es la más solicitada porque permite a los ejecutivos optar por clases presenciales u online. Comentó que la institución ha tenido oportunidad de dictar cursos de inglés para abogados o para profesionales de marketing. “Podemos adaptar ciertos tecnicismos en la currícula. Enseñábamos a una escuela de comercio exterior y ahí colocamos el tema logístico y operativo”.

Mencionó que las empresas interesadas en Británico Empresarial figuran las mineras, Fuerzas Armadas, sector público, instituciones educativas, entre otros. .

¿Cuánto es la inversión?: El representante del Británico dijo que esta información es variable. Citó como ejemplo que el plan regular que es el que se aplica con el convenio con la empresa tiene un costo de S/ 280 mensual.

POLÍGLOTA

Los planes virtuales son los siguientes:

Venta directa a persona : grupo personalizado donde participan como máximo 7 personas con un mismo coach. Hay alumnos de Chile, Colombia, México, Argentina y Ecuador. “El hecho que sea las clases en vivo y con gente de otros países genera una estancia networking”, manifestó el Head of comercial performance de Políglota, Franco Vialé.

El tiempo de enseñanza puede llegar a 18 meses, pero el más demandado es el de 12 meses.

¿Cuánto es la inversión?: Está entre los S/ 1,800 y S/ 2,000 por 12 meses. Por este año, Políglota da la opción de elegir otro idioma. Son ocho sesiones por mes (2 clases por semana) y una hora.

“Puedes estudiar dos idiomas al mismo tiempo o si elegiste inglés y no te gustó ahora eliges italiano o si quieres dejar de estudiar un mes pues luego puedes hacerlo. Damos flexibilidad para usar el plan comprado por el tiempo solicitado”, señaló.

Respecto a enseñanza presencial para empresas, el representante de Políglota aclaró que es una modalidad que están piloteando por ahora en Chile, y apuntarían a replicarlo en Perú durante el segundo semestre del 2024 .

El ocupar el cargo de ejecutivo y no tener un dominio de un segundo idioma genera que se vean limitadas sus proyecciones laborales como económicas. (Foto: iStock)

Convenios B2B : es cuando los trabajadores de una empresa acceden a cupones de descuento para aprender inglés. “Tenemos convenios con todos los bancos del Perú y el Grupo Credicorp ”. Este tipo es la modalidad es la más demandada en Perú.

B2B (Venta de empresa) : la empresa compra una cantidad de planes de Políglota y se pueden hacer grupos cerrados de la misma compañía o grupos abiertos con gente de otros países. En cuanto al tiempo del aprendizaje puede durar meses o años y la empresa tiene a detalle el avance del aprendizaje de sus colaboradores.

Viale detalló que este plan venta de empresas viene creciendo en demanda sobre todo en Chile y México, pero en Perú el avance es lento. “Del 2022 y 2023 ha habido un crecimiento súper grande, aproximadamente en 40% a 45% en forma general o sea en todos los países donde tiene presencia Políglota”.

“La venta a empresa en Perú aún no ha explotado mucho. Aquí lo que funciona más son los convenios (descuentos). Tenemos empresas con planes contratado. Son básicamente agencias de publicidad, estudios contables, y hay una empresa retail, pero en Chile y México se trabajan con empresas más granes”, agregó.

¿Cuánto es la inversión?: El costo es variable. “Depende la cantidad de plan que la empresa compre. Saber la cifra de trabajadores, el tiempo del plan adquirido y el tipo de grupo sea abierto o cerrado. Hay algunas empresas que quieren presencial o sea en las oficinas, y por ahora eso es en Chile”, añadió el Head of comercial performance de Políglota.

¿Ejecutivos de qué regiones son los interesados en estudiar inglés?

Education First y el Británico coincidieron en que sus estudiantes provienen de Lima, Arequipa, Trujillo y Piura . La segunda institución explicó además que en estas zonas existe preferencia por la modalidad in house (profesor en oficina), mientras que los alumnos de convenio a empresa viene creciendo debido a que dan la opción online.

En tanto, la presencia de Políglota en Perú se distribuye en Lima con el 70%, y luego le siguen Arequipa, Cusco y Piura.

SOBRE EL AUTOR Iveth Guzmán Castillo Ingresó al Grupo El Comercio en el mes de noviembre de 2018 y se desempeñó como redactora web del Núcleo Comunes. Actualmente escribe para Gestión. Licenciada en Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza.