Los rangos salariales presentados en la Guía Salarial 2026 de Adecco Perú confirman la importancia adquirida por un sector clave. (Foto: difusión).
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Edgar Velito
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En un contexto marcado por la transformación digital y la creciente demanda de talento especializado, Adecco Perú presentó su Guía Salarial 2026. El informe amplía su alcance a ocho sectores de la economía y ofrece un análisis de las tendencias de remuneración, así como de los cambios en las habilidades más requeridas por las empresas en el Perú.

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