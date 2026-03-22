Dicho estudio analizó una muestra de más de 850 profesionales, con una distribución equilibrada entre hombres y mujeres, utilizando un análisis estadístico no probabilístico. Los rangos salariales presentados están expresados en soles peruanos de forma anualizada (equivalente a 14 sueldos) y no incluyen variables, bonificaciones ni otros beneficios.

En esta edición, la guía amplía su alcance a ocho sectores con la incorporación de servicios, que incluye actividades no productoras de bienes materiales orientadas a satisfacer necesidades de personas y empresas, con alta influencia en las organizaciones.

Alta demanda eleva sueldos en logística: directivos lideran ranking

Dentro de los sectores analizados, logística y transporte destacó como uno de los mejores pagados en el nivel de alta dirección. Los directores y vicepresidentes (VP) en este rubro perciben un salario anual promedio de S/ 560,000. “El sector ha generado numerosas oportunidades laborales y ha incrementado el valor de posiciones específicas para impulsar el comercio electrónico”, afirmó Luis Zavalaga, gerente de Training & Consulting de Adecco Perú, a Gestión.

Por ejemplo, los cargos de director o VP en este sector son cada vez más demandados por la búsqueda de mayor eficiencia en el ecommerce aplicado a la logística. “El conocimiento se ha revalorizado; ya no importa tanto la experiencia acumulada, sino cuánto entiende y se adapta hoy a la tecnología”, afirmó.

Según el estudio de Adecco, el sector de retail y consumo masivo se perfila como la segunda industria con mayor potencial salarial. Si bien los primeros niveles (practicante/asistente/analista) perciben entre S/ 49,000 y S/ 70,000 anuales, las cabezas de la organización (subdirector/director/VP) superan los S/ 560,000.

“Retail y logística van mucho de la mano. Desde el requerimiento logístico hasta la entrega final al consumidor, pasando por el retail. Ambos han sido fuertemente impulsados por el desarrollo tecnológico, especialmente por el crecimiento de las compras online”, comentó.

La tercera posición en la guía salarial corresponde al sector banca, seguros y servicios financieros. En este ámbito, los analistas alcanzan un promedio de S/ 55,529 al año, los especialistas y coordinadores S/ 109,307, y las jefaturas S/ 145,250. Los cargos directivos, por su parte, pueden percibir un salario promedio de S/ 408,333, reflejando la jerarquización y complejidad del sector.

Las bandas salariales en otros sectores

En el sector de servicios, los ingresos anuales varían según el nivel del cargo. En el extremo superior de la escala, los subdirectores, directores y vicepresidentes pueden percibir en promedio S/ 371,000 al año. En un nivel intermedio, los especialistas y coordinadores tienen un rango de ingresos que llega a S/ 76,600 anuales y los cargos más junior como asistentes y analistas pueden llegar a ganar S/ 59,190 al año.

De otro lado, en el sector de ingeniería y manufactura, los cargos de mayor jerarquía, como subdirector, director o vicepresidente, pueden alcanzar en promedio S/ 348,250 anuales. Por su parte, en el sector de minería, energía y recursos naturales, los cargos directivos pueden alcanzar ingresos anuales de S/ 332,500.

En el sector de tecnología y telecomunicaciones, los ingresos de los directivos pueden llegar en promedio a S/ 326,666 al año. Por último, la industria con los sueldos más bajos en los cargos de subdirector, director y vicepresidente es Recursos Humanos, donde el promedio anual alcanza S/ 280,000.

“Este menor nivel salarial responde a la especialización y al tipo de funciones dentro del sector. Si bien los procesos en gestión humana vienen evolucionando, en el mercado existe una mayor oferta de postulantes para estas posiciones”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Reputación universitaria vs experiencia laboral en la contratación ejecutiva

Inteligencia artificial desplaza al Inglés en el mundo laboral

Más allá de las cifras, la Guía Salarial 2026 de Adecco Perú evidencia un cambio en las habilidades más empleadas. El año pasado, el dominio del idioma inglés lideraba el nivel de importancia. Sin embargo, en la actualidad, ha sido superado por el uso de herramientas de Inteligencia artificial (IA).

Según el estudio, el 82.21% de los participantes afirmó que emplea herramientas de IA para la realización de sus funciones, aunque sea de manera esporádica; mientras que el 58.28% requiere el conocimiento del idioma inglés en su vida laboral.

En el sector banca, seguros y servicios financieros, el 89.8% de los profesionales señala haber utilizado herramientas de IA en sus labores, superando así el promedio y liderando la adopción de esta tecnología frente a otras industrias. “El sector bancario está altamente digitalizado, lo que facilita el acceso de los clientes a sus servicios a través de herramientas digitales”, afirmó.

Por su parte, el sector de minería, energía y recursos naturales también registró un uso significativo de herramientas de IA: el 88.2% de los profesionales afirma que los emplea en sus funciones laborales.

“En minería, la gestión y el control requieren cada vez más tecnología para optimizar procesos, lo que ha impulsado la adopción de IA. El sector viene incorporando diversas herramientas tecnológicas en sus operaciones”, comentó.

FICHA TÉCNICA:

Metodología. Esta guía fue elaborada a partir de un análisis estadístico no probabilístico por sujetos voluntarios a través de una encuesta web.

Esta guía fue elaborada a partir de un análisis estadístico no probabilístico por sujetos voluntarios a través de una encuesta web. Fecha. Información recogida entre septiembre de 2025 y enero de 2026.

Información recogida entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Muestra. Más de 850 profesionales (hombres: 58.65% y mujeres: 41.35%.

Más de 850 profesionales (hombres: 58.65% y mujeres: 41.35%. Generación. Baby boomers: 6.50%, generación X: 29.82%, millennials: 43.07%, generación Z: 19.88%, prefiero no decir: 0.73%.

Baby boomers: 6.50%, generación X: 29.82%, millennials: 43.07%, generación Z: 19.88%, prefiero no decir: 0.73%. Tipo de empresa. Local (Perú): 60.86%, multinacional (presencia en varios países del mundo): 28.71%, regional (América Latina): 10.43%.

Local (Perú): 60.86%, multinacional (presencia en varios países del mundo): 28.71%, regional (América Latina): 10.43%. Posición dentro de la empresa. Practicante: 2.82%, asistente/analista: 23.07%, especialista/coordinador: 19.02%, jefatura: 22.58%, sub gerencia/gerencia: 27.48%, subdirector/director/VP: 5.03%.