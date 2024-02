Hoy en día, el conocimiento de este idioma no solo aumenta las posibilidades de ser contratado, sino que brinda un mayor abanico de oportunidades para el crecimiento de un profesional, como acceder a puestos más elevados o trabajar en otros países.

No obstante, aún queda mucho por hacer en esta materia. De acuerdo al más reciente estudio del “Índice de Suficiencia en Inglés de Education First”, Perú se encuentra en el puesto 51 a nivel mundial en dominio de inglés.

Este índice, que evalúa el manejo del inglés en 113 países, ubica al Perú en la categoría de “dominio moderado”; y a nivel de Latinoamérica, ocupa el puesto 9, por detrás de Argentina, Honduras, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Cuba, Paraguay y El Salvador, respectivamente.

Top 10 en dominio de inglés a nivel regional

Países Puesto a nivel global Argentina 28 Honduras 31 Costa Rica 38 Uruguay 39 Bolivia 41 Cuba 43 Paraguay 45 El Salvador 50 Perú 51 Chile 52

Inglés aumenta posibilidades de ser contratado

Fabiola Pardo, jefa de Británico Empresarial, señaló que, según el estudio elaborado por la Universidad de Cambridge llamado “English at Work”, el 87% de empleadores en Perú resaltaron que el dominio del inglés es importante para su organización.

En ese sentido, “conocer el idioma puede ayudarte a acceder a mejores oportunidades laborales, pero no solo en Perú, sino que también abre las puertas a nuevas opciones en el extranjero”.

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Career Services, indicó que saber inglés eleva las probabilidades de ser contratado de manera exponencial, hasta en un 35%.

Además, apuntó que los candidatos que no manejen el idioma, sea que postulen a posiciones de entry level o de gerencia, automáticamente pasan a un segundo plano para las reclutadoras.

Mejores sueldos

Rubio manifestó que dominar el inglés también permite elevar la cotización de un trabajador hasta en un 25%.

“El candidato que no tenga el inglés en sus “skills”, es prácticamente descalificado de plano, aunque para la posición a la que postule no lo requiera. El inglés es actualmente un plus para los profesionales y ejecutivos en relación con los niveles de remuneración” , acotó.

Fabiola Pardo coincidió en que existe una relación entre el cocimiento del idioma y el salario.

“En mando medios, el contar con un certificado a nivel B2 en inglés puede aumentar el salario de un trabajador hasta en un 30%. No obstante, en niveles superiores o gerenciales, el inglés se convierte en una herramienta indispensable. Es difícil alcanzar estos puestos de trabajo sin el conocimiento de la ‘lingua franca’”, explicó.

Mónica Villegas del Solar, directora de Oportunidades Laborales de la UPC, comentó que los trabajadores con conocimiento de este idioma pueden percibir hasta un 25% más de sueldo.

“El profesional bilingüe puede recibir de 20% a 25% más de sueldo. Más aun, una persona que domina el inglés, así no tenga formación profesional tiene un mucho mayor % de conseguir trabajo de uno que no es bilingüe”, precisó.

Sectores en dónde es más necesario el inglés

Ernesto Rubio detalló que el sector aeronáutico y turismo son de los principales rubros en dónde es sumamente necesario que el trabajador domine el inglés de manera avanzada.

El segmento de tecnologías de información es otro, dado que “las plataformas, herramientas y aplicaciones son lideradas por corporaciones multinacionales norteamericanas, europeas y asiáticas”.

“Luego, hay un mix de industrias como farmacéuticas, de consumo y retail, cuyas matrices se encuentran en continentes como Europa y Asia, y, desde luego, Estados Unidos. En estos, el idioma predominante en la interacción de los ejecutivos globales es el inglés”, anotó.

Por su parte, Mónica Villegas manifestó que si bien este idioma es requerido en todos los sectores, los de mayor demanda son los ligados a exportaciones, empresas logísticas, banca, comercio internacional y turismo.

“El conocer otro idioma permite la interacción y la multiculturalidad, entendiendo por esto a la presencia en el mismo lugar de culturas diferentes que no tienen relación entre ellas, pero que por razones laborales están en constante comunicación”, añadió.

¿Qué valoran las organizaciones?

Fabiola Pardo refirió que existen al menos tres principales razones por las cuales una empresa valora contar con trabajadores que sepan hablar inglés.

“Para empezar, el inglés es el idioma universal, predominantemente en el mundo laboral y de los negocios. En ese sentido, contar con un equipo de colaboradores que sepa hablarlo permitirá mantener una comunicación fluida con socios, clientes y proveedores de todo el mundo”, destacó.

Por otro lado, permitirá que la organización pueda pensar en planes de expansión y ofrecer sus productos o servicios en el mercado internacional. “El idioma no sería una barrera”.

Finalmente, la mayor cantidad de información valiosa que se puede encontrar en Internet está en inglés. Entonces, la compañía podrá acceder a esta data sin problemas al contar con el talento especializado.

