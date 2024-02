Esta tecnología es empleada por las reclutadoras con el fin de automatizar tareas rutinarias, mejorar la eficiencia en algunos procesos y ayudar a obtener análisis de datos más precisos para la toma de decisiones.

De acuerdo con el estudio “IA en el trabajo ¿qué tan útil es?”, de Bumeran, el 65% de especialistas en RR.HH. del Perú considera útil el uso de la inteligencia artificial.

Además, es el país de la región en dónde en dónde más se utiliza la IA en procesos de reclutamiento (44%). Le siguen Ecuador (43%), Chile (35%), Argentina (31%) y Panamá (27%).

¿De qué manera se utiliza la IA?

Dora Pinedo, jefa de marketing de Bumeran Perú, indicó que la integración de la inteligencia artificial en el ámbito laboral representa un avance significativo que impulsa la eficiencia, la innovación y la competitividad. El estudio señala que los especialistas en recursos humanos utilizan la IA porque les permite realizar diversas actividades clave.

El 56% considera que optimiza las búsquedas de candidatos, el 44% menciona que ayuda en la creación de avisos de búsqueda, mientras que el 43% indica que facilita el análisis de currículos o perfiles.

Además, el 37% afirma que la IA facilita la elaboración de análisis de los postulantes, el 32% en la planificación de entrevistas y el 27% en la selección final de los candidatos. Estas cifras reflejan la amplia gama de beneficios que aporta la IA al proceso de reclutamiento.

Por su lado, Felipe Valdez Alonso, senior manager – Tech & Innovation Division en Cornerstone Perú, comentó que los peruanos incorporan la IA principalmente para automatizar tareas y mejorar la eficiencia.

“Esto incluye el análisis de datos, optimización de procesos y asistencia en la toma de decisiones. Los principales beneficios reportados son mayor productividad, precisión en las tareas y la posibilidad de enfocarse en actividades más estratégicas”, detalló.

¿IA reemplazaría a reclutadoras?

Es verdad que el uso de la IA en las áreas de RR.HH. puede ayudar a optimizar procesos, no obstante, podría generar también algunos problemas en los procesos de selección, ya que hay ciertas etapas en dónde se requiere de evaluaciones psicológicas humanas.

Al respecto, Dora Pinedo aclaró que si bien esta herramienta está comenzando a implementarse en los procesos de selección, el rol del especialista en recursos humanos sigue siendo indispensable.

“La utilización de inteligencia artificial en el análisis de los perfiles de candidatos ofrece beneficios en términos de eficiencia y celeridad. La capacidad de procesar grandes cantidades de datos rápidamente facilita las primeras etapas de la selección de talentos. Sin embargo, es necesaria la intervención humana para interpretar conductas”, destacó.

La experta realzó la importancia de un enfoque híbrido que combine la eficiencia de la IA con la validación humana en el proceso de selección de personal.

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, coincidió en que si bien el uso de la IA en procesos de reclutamiento agiliza la selección, proporcionando un análisis más rápido y objetivo de candidatos, es crucial mantener un equilibrio con la evaluación humana.

“Los procesos psicológicos humanos no serán reemplazados por la IA. El feeling que genera la presencialidad y el contacto uno a uno cuando el evaluador analiza al entrevistado, difícilmente se podrá sustituir por la tecnología. Un diálogo entre el entrevistador y entrevistado genera muchas reacciones, no solo verbales, sino de comportamiento gestual que la IA aún no puede percibir como lo haría un ojo humano”, explicó.

Entonces, en los procesos selectivos la inteligencia artificial sí contribuirá a agilizar la recolección de “data dura”, pero la percepción humana seguirá vigente en la evaluación y selección prolija del talento.

Usar IA para analizar CVs y perfiles puede ser eficiente, pero es importante complementar con la evaluación humana para captar aspectos psicológicos y emocionales que las herramientas digitales aún no pueden discernir completamente.

Demanda de perfiles con experiencia en IA crecerá

Ante la fuerte penetración de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, expertos consideraron que en un futuro habrá una alta demanda por perfiles con experiencia en IA, ya que se requerirá de colaboradores que sepan manejar correctamente este tipo de herramientas digitales.

Dora Pineda afirmó que la mayoría de los especialistas en recursos humanos considera que los talentos del futuro optarán por profesiones no tradicionales o aún no existentes.

“Entre estas carreras destacan, por ejemplo, desarrollador o desarrolladora de software y aplicaciones, especialista en inteligencia artificial o en tecnología de la información, y analista de datos”, refirió.

Felipe Valdez mencionó que el alto uso de IA en Perú, a pesar de la brecha tecnológica, se debería a un fuerte impulso por parte de las empresas para mantenerse competitivas a nivel global. El acceso a soluciones de IA más asequibles y la creciente demanda de eficiencia y productividad en el trabajo también serían factores clave.

“En nuestra división de Tech & Innovation, en los últimos seis meses ha aumentado en 20% aproximadamente la demanda de perfiles con experiencia en IA. También se le conoce como experiencia en “automatización inteligente”, ya que la IA como tal es una experiencia más solicitada a los developers que trabajan en las compañías que desarrollan dicha IA”, anotó.

“Con esto quiero decir que las compañías tradicionales no solicitan perfiles de IA, sino perfiles que hayan trabajado con herramientas de IA y que tengan la capacidad de implementarlas correctamente”, finalizó.

Ficha Técnica

Ámbito geográfico. En el estudio participaron 21,964 personas: 3,158 de Argentina, 3,754 de Chile, 7,927 de Ecuador, 2,622 de Panamá y 4,503 de Perú.

Público objetivo. Personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos.

