En el Perú, la realidad no es distinta. De acuerdo con proyecciones de Experis (marca de búsqueda, contratación y gestión de talento tecnológico de ManpowerGroup), en nuestro país, el 78% de empleadores asegura tener dificultades para encontrar el talento que requieren para las áreas de tecnología .

Esta situación está poniendo en aprietos a las organizaciones, considerando el exponencial crecimiento de la industria TI a nivel local y global.

Claudia Talavera, Managing Director de Experis Perú, indicó que, en definitivamente, este 2023 la demanda de talento especializado en tecnología viene en aumento dada la transformación y aceleración digital por la que están atravesando las empresas.

Además, que las compañías vienen incorporando nuevas plataformas o desarrollando nuevas tecnologías que hacen sus requerimientos más especializados.

Demanda crece a doble dígito

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, comentó que el requerimiento de estos perfiles por parte de las empresas ha superado a la oferta del mercado. En ese sentido, la demanda ha ido creciendo entre un 20% a 30% sostenido, año a año, desde el 2019 a la fecha.

El experto señaló que desde antes de pandemia, la tendencia de la industria de tecnología, en términos de crecimiento y penetración de mercado, ha venido incrementando vertiginosamente. En pandemia fue mayor aún el consumo de nuevas tecnologías ligadas al encierro propio del COVID-19. Esto trajo consigo un incremento importante en la demanda de perfiles TI.

Y entre el 2020 al 2022, la aparición de nuevas plataformas, herramientas y aplicaciones han ido implementándose en más de un 80% de las compañías locales, entre grandes y medianas.

“Todo lo anterior, traducido en demanda de talento de los diferentes niveles jerárquicos organizacionales, sencillamente se ha disparado y eso genera la escasez de talento, al margen de otros factores de fuga de talentos del país por razones coyunturales”, explicó.

Por su parte, Claudia Talavera precisó que, según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), la pandemia marco un antes y un después en cuanto al aumento de la demanda de perfiles TI , por lo que la tendencia de incremento oscila entre 50% y 60%.

“La escasez se debe a que aún existe una brecha entre la oferta de las compañías y la disponibilidad del talento tecnológico, lo que hace que los perfiles más especializados sean los más escasos localmente”, anotó.

Panorama de las empresas

Ernesto Rubio resaltó que, ante un escenario de escasez de talento, las organizaciones optan por tercerizar algunos servicios tecnológicos desde el extranjero.

“Muchos de los servicios que se alojan en la nube y que empresas chicas y medianas utilizan, son tercerizados a compañías pequeñas de servicios de software, siendo que la oferta de éstas es un rico abanico de posibilidades para enfrentar la falta del talento. En resumen: No tengo el talento adentro; me lo tercerizo con un entrepreneur que me vende la aplicación desde afuera”, detalló.

En esa línea, Claudia Talavera mencionó que la apertura a un trabajo remoto ha permitido sumar profesionales dando servicios a Perú desde otros países.

“Primero, apostando por el talento interno a través de estrategias de formación para preparar al talento para los retos del futuro (reskilling) y desarrollando nuevas competencias para mejorar su desempeño (upskilling). Asimismo, optando por la captación proactiva de profesionales talentos, a través de programas, escuelas o semilleros. Estos talentos son formados en competencias técnicas y blandas, lo cual supone una inversión de las empresas para afrontar la escasez de perfiles”, acotó.

Puestos más demandados y salarios

Talavera indicó que entre los puestos más demandados están los ingenieros de datos (esta posición en aumento importante), especialistas en servicios de la nube, desarrolladores de software y consultores de ciberseguridad. También se ha encontrado requerimiento de perfiles como Salesforce, “pero el mercado peruano aún está inmaduro y escaso”.

Respecto a los salarios, la especialista comentó que estos son muy dinámicos, puesto que están vinculados al seniority, la especialización de los profesionales, certificaciones y si existe el domino de algún idioma.

“Según una estimación de Experis en Perú, el salario promedio supera los S/ 6,000, pero dependerá del nivel de seniority del candidato”, explicó.

Ernesto Rubio acotó que los perfiles más demandados en el segmento entry level son los analistas y programadores; mientras que en el middle management, está el jefe de marketing digital, jefe de programación, jefe de TI y desarrolladores.

Dicho esto, los sueldos para los rangos entry level fluctúan entre una renta bruta anual de S/ 50,000 a S/ 70,000. En el middle management, entre S/ 200,000 y S/ 350,000.

Finalmente, en el C-Level, los salarios oscilan entre S/ 420,000 y S/ 580,000.

