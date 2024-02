Descontento de peruanos con sus trabajos se ha elevado. De acuerdo con un reciente estudio de Bumeran, “Enamorados del trabajo 2024″, la valoración positiva de los trabajadores hacia su empleo disminuyó en 18 puntos porcentuales en el último año.

Actualmente, el 51% de peruanos señala que le gusta su trabajo, mientras que en el 2023 esta cifra era de 69%. Esta caída respondería una serie de factores asociados a los sueldos y satisfacción personal.

Dora Pinero, jefa de Marketing de Bumeran Perú, comentó a Gestión que las personas hoy en día le dan mucha importancia al salario emocional, por lo cual buscan trabajar para una organización conocida, que sea relevante y que otorgue una serie de condiciones adicionales.

“Se observa un aumento de las personas trabajadoras que no disfrutan o incluso odian su trabajo. Entre los motivos de esta insatisfacción laboral, las personas destacan factores como una remuneración insuficiente, la inadecuación del empleo a sus preferencias, la poca contribución a su desarrollo personal que le proporciona que no les gusta el ambiente laboral”, destacó.

Estos son los componentes que más influyen en el descontento de los peruanos con sus empleos, añadió.

Las razones

El estudio detalla que al 51% de peruanos “les gusta su trabajo”, mientras que un 26% señala estar “enamorado de su trabajo”. No obstante, el 23% restante manifiesta que “no le gusta su trabajo”, “les da igual” o “lo odian”.

De este último grupo, que afirma odiar su centro de labores, un 25% dice que no les gusta el lugar donde trabajan y otro 25% indica que su sueldo no es suficiente.

Adicional a ello, un 16% explica que no es su trabajo ideal; el 13% dice que no disfrutan para nada de lo que hacen; el 12% siente que con su trabajo no aportan nada a la organización ni a la sociedad, y el 9% nunca imaginó trabajar en algo así.

Bajos sueldos impulsa fuga de talentos

Como se mencionó anteriormente, un 25% sostiene que la razón principal por la odian su centro de labores es que su “sueldo no es suficiente”

Al respecto, Dora Pinero indicó que muchas empresas están reduciendo personal, pero están manteniendo los niveles de trabajo. Esto quiere decir, que los colaboradores que se quedan en la empresa obtienen una mayor carga laboral, pero sus sueldos no varían.

“La carga laboral está recayendo sobre las otras personas que queda sin aumentarles el salario y sin otorgarles algún beneficio ante la mayor responsabilidad”, explicó.

La experta acotó que esta situación está generando que los trabajadores no se sientan cómodos con lo que su organización les ofrece, por lo que buscan migrar a otras compañías.

¿Como se enfrenta la fuga de talentos?

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas hoy en día es la fuga de talentos especialmente en sectores donde predominan el trabajo operativo. Y es que, la salida de trabajadores genera pérdidas para las organizaciones, pues estas invierten en recursos de inducción, capacitación, materiales de aprendizaje, entre otros.

La rotación de personal puede darse por diversos factores, entre ellos un mal ambiente laboral, la aparición de mejores ofertas laborales y una remuneración económica deficiente.

Dora Pinedo comentó que las empresas pueden adoptar una serie de estrategias para menguar este problema. La primera opción siempre va a ser mejorar los salarios de los colaboradores, pero en caso esto no se pueda dar, existen otras formas de fidelizar al colaborador.

Por ejemplo, otorgar algunas facilidades laborales como la posibilidad de conectarse desde la casa en vez de tener que ir a la oficina o establecer horarios flexibles.

Otro tipo de incentivos están relacionados con impulsar el crecimiento profesional del trabajador mediante convenios o becas de estudio, para que así este se sienta más comprometido con su centro de labores y tenga un mayor arraigo.

