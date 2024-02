El pasado 15 de enero, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, luego de una sesión del Consejo de Ministros, dijo que “el panorama para el 2024 es muy bueno”, y hay “una gran expectativa para la inversión”.

De cumplirse esta proyección, para este 2024 se espera un crecimiento de la demanda de nuevos puestos de trabajo. Vale precisar que, los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), publicada por el MTPE, reveló que hubo una demanda de 348,880 nuevos empleos en el 2023 que requirieron las empresas del sector privado con más de 20 trabajadores en el ámbito nacional.

¿Cuáles son las carreras técnicas que se mantienen en la lista?

Un comparativo de los años 2021, 2022 y 2023, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), presenta las lista de las 10 carreras técnicas más demandadas en puesto de carácter permanente, en los últimos tres años , por empresas privadas .

De acuerdo a los resultados, en el Perú, la tendencia durante el periodo 2021-2023, respecto a la demanda de profesionales técnicos por parte de las empresas privadas ha ido en aumento, para que les ayuden a mantenerse competitivas en un entorno empresarial cada vez más tecnológico.

Por ello, el total personal a requerir como mínimo técnico nivel superior en el 2021 fue de 5,145. En el 2022 subió a 9,962 y para el 2023 siguió reportando un incremento llegando a 11,634 .

En el 2023, dos de las carreras técnicas a resaltar son Administración. “Ha sido una de las carreras técnicas más solicitadas, pues permiten gestionar los cambios organizacionales de las empresas quienes buscan adaptarse a las tendencias actuales en el entorno empresarial, implementando nuevas tecnologías y estrategias para mejorar la eficiencia y la productividad”, dijo la directora General de Normalización, Formación para el Empleo y Certificación de Competencias Laborales del MTPE, Elizabeth Cornejo, en diálogo con Gestión.

Le sigue Computación e Informática. “Es una carrera técnica que está en constante crecimiento debido a la evolución tecnológica que vivimos debido a la inteligencia artificial, el internet y la ciberseguridad, por ello se requiere personal capacitado para implementar, mantener y desarrollar estas tecnologías”, indicó la funcionaria del MTPE.

Estudiantes de Computación e Informática son de interés para las empresas privadas. (Foto: Referencial/Cibertec)

¿Cuáles son las carreras técnicas que cayeron de la lista?

Si hacemos un comparativo con años anteriores, Marketing no aparecía en la lista del 2021, pero apareció en el 2022 ocupando el puesto 10; sin embargo, luego ya no figura en el 2023. En el caso de Administración Bancaria solo apareció en el 2021, pero luego ya no figuró en el ranking.

Sobre otras carreras técnicas que aparecieron en el ranking de los 10 primeros puestos solo por un año figuran: Reparación de computadoras y Redes (2021), Reparación de computadoras (2021), Farmacia (2021), Mantenimiento de maquinaria pesada (2021), Análisis Económico (2022) y Software y Sistemas (2022), Le sigue Electricidad Industrial (2022) y Mecánica Automotriz (2022).

Carreras más solicitadas para el profesional técnico (Nuevos puestos de naturaleza permanente)

¿Cuáles son las carreras universitarias que se mantienen en la lista?

La información del MTPE revela que la tendencia durante el periodo 2021-2023, respecto a profesionales universitarios que requerirán las empresas privadas a diferencia de la técnica no fue un crecimiento continuo . Y es que, en el 2022 se reportó una baja, pero se incrementó al siguiente año.

En esa línea, el total personal a requerir como universitario fue el siguiente: 6,314 (2021), 4,013 (2022) y 12,574 (2023) .

La data también revela que, las tendencias de las carreras más solicitadas para profesionales universitarios fue liderado también por ciencias de la Administración e Ingeniería Industrial y de Sistemas.

“La mayor demanda de profesionales de Administración responde a las nuevas tendencias en la gestión de cambios organizacionales de las empresas”, indicó Elizabeth Cornejo del MTPE.

“En tanto, la mayor demanda de ingenieros Industriales y de Sistemas se explica por la transformación tecnológica y digital que se vive actualmente, incluido la automatización y robótica, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la fabricación aditiva [impresión 3D], la realidad aumentada y virtual, entre otros”, agregó.

¿Cuáles son las carreras universitarias que cayeron de la lista?

Respecto a las carreras universitarias que no son tan demandadas por las empresas privadas figuran: Enfermería (2021), Educación (2022) y Contabilidad (2022). Estas especialidades citadas aparecen solo un año y luego no vuelven a visualizarse en el ranking.

Sobre Economía aparece en el 2021 en el puesto siete, pero para el 2022 figura en la octavo lugar. En el 2023 ya no aparece esta especialidad. En el caso de Ingeniería Mecánica de obtener el quinto puesto en el 2021 y no aparecer en el 2022, pasó al noveno lugar en el 2023.

Carreras más solicitadas para el profesional universitario, nuevos puestos de naturaleza permanente.

¿Qué prima en las empresas cuando contratan a un profesional técnico y universitario?

Para Mónica María Villegas del Solar, directora Corporativa de Oportunidades Laborales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), es ampliamente conocido que las empresas están más enfocadas en personas con capacidad de manejar relaciones humanas, sobre todo en el periodo pospandemia, donde el ser humano sigue aún en un “duelo” mundial, donde nuestra fragilidad como especie se ha hecho evidente.

“ La resiliencia, la empatía, la capacidad de comunicación y el trabajo con los demás, es lo más importante. Luego vienen la valoración de competencias técnicas vinculadas a temas digitales, capacidades analíticas y de influencia. La necesidad de autoaprendizaje y el sentido de urgencia, son competencias que debemos de medir en cada nuevo profesional que deseamos incorporar a las empresas ”, explicó a Gestión.

“Los temas de conocimientos técnicos son mucho más fáciles de lograr en base a capacitaciones y actualizaciones permanentes al personal, basado a un bien pensado plan de desarrollo de personal”, agregó.

Las empresas están más enfocadas en personas con capacidad de manejar relaciones humanas. (Foto: Istock)

¿Qué es la encuesta EDO?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aplica anualmente la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), que recoge información sobre las características que se espera tenga el personal a contratar. Entre ellas, requerimientos educativos, carreras, habilidades digitales, competencias, requerimiento de experiencia previa, entre otras.

También expone las características de la contratación. Asimismo presenta la data sobre grupos ocupacionales en que se disminuirá trabajadores y las razones para nuevas contrataciones.

¿Cuándo saldrá la información más actualizada?

La funcionaria Elizabeth Cornejo del MTPE explicó que, toda la información de las carreras universitarias y técnicas solicitadas por las empresas privadas se hizo con información del cuatro trimestre del 2022 con proyección 2023. De esta manera, queda a la espera data del 2023 con proyección al 2024.

“ Para el 2023 ya se terminó de recopilar la encuesta y con proyección 2024, y en los próximos días ya se deben tener los resultados. Probablemente a finales de enero y primera quincena de febrero tendrían los resultados de esta encuesta. La data está en procesamiento y análisis. Se hace una vez al año ”, acotó.

