Ello se traslada también al ámbito laboral, puesto que las compañías buscan ir a la par con el avance tecnológico e implementar herramientas digitales a fin de optimizar procesos y reducir costos.

Según el estudio “IA en el trabajo ¿qué tan útil es?”, de Bumeran, Perú es el país de la región en donde más se utiliza Inteligencia Artificial (IA) en el trabajo: el 49% de las personas manifestó utilizarla.

Dora Pinedo, jefa de marketing de Bumeran Perú, comentó que, a pesar de la brecha tecnológica existente, la adopción de inteligencia artificial en el país podría explicarse en las necesidades específicas del mercado, puesto que las empresas consideran que la implementación de esta tecnología mejora significativamente sus operaciones y productos.

“Esta tendencia podría también ser resultado de un aumento en la educación sobre los beneficios de la IA, lo que lleva a una mayor aceptación y aplicación de estas tecnologías en diversos sectores. Además, la adopción más prominente en sectores específicos puede estar impulsando su rápida integración en aquellos ámbitos donde sus aplicaciones ofrecen beneficios tangibles y soluciones prácticas”, remarcó.

¿Empleos en peligro?

Hace unos días, la jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que el 40% del empleo mundial podría verse afectado por la IA.

“Las aplicaciones de IA pueden ejecutar tareas clave que actualmente realizan los humanos, lo que podría reducir la demanda laboral, lo que llevaría a salarios más bajos y una reducción de la contratación. (...) En los casos más extremos, algunos de estos empleos pueden desaparecer”, refirió.

Estas declaraciones generaron dudas sobre el impacto que podría tener el uso de esta tecnología en el mercado laboral.

En ese sentido, Felipe Valdez Alonso, senior manager – Tech & Innovation Division en Cornerstone Perú, indicó que los sectores más susceptibles al impacto de la IA son aquellos con tareas repetitivas y predecibles, como manufactura, logística y ciertos servicios administrativos y contables.

Las funciones que requieren creatividad, empatía y habilidades interpersonales complejas, por otro lado, son menos propensas a ser reemplazadas.

“Específicamente, hay ciertas carreras que podrán ser reemplazadas por la IA como asistentes administrativos y contables, diseñadores, traductores, analistas financieros y matemáticos”, destacó.

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, refirió que los puestos que tengan que ver con la “generación de contenidos” serían los más fáciles de reemplazar.

Así también, en aplicaciones para el marketing, ya que éstas pueden predecir el comportamiento del consumidor, determinando si su producto va a ser comprado o tendrá una demanda en algún punto específico, permitiendo así optimizar inventarios y, por ende, reduciendo el costo financiero de los mismos.

Por su parte, Dora Pinedo señaló que el 73% de los peruanos considera que la inteligencia artificial podría sustituir empleos vinculados a la tecnología y sistemas.

Además, un 41% opina que la IA podría reemplazar roles en marketing y comunicación, mientras que un 38% cree que también podría afectar empleos en producción, abastecimiento y logística, entre otras áreas profesionales.

No obstante, recalcó que en la historia de la humanidad, la inclusión de nuevas tecnologías siempre generó cambios sustanciales en la sociedad. La inteligencia artificial, lógicamente, no va a quedar fuera de esta tendencia. Pero los cambios no tienen que ser de todo negativos.

“El mundo laboral está transformándose con las implementaciones de la IA. Esto significa que también se generan nuevos conocimientos, nuevas prácticas y nuevas profesiones. El trabajo tal cual lo conocíamos está cambiando y se va a generar un movimiento entre diferentes campos de especialización”, enfatizó.

Ámbitos de aplicación de la IA

De acuerdo con el estudio, los peruanos incorporan de la siguiente manera la IA en sus actividades laborales: para resolver problemas cotidianos (43%), para mejorar la interacción con entornos digitales (43%), para crear contenidos generativos (como textos, imágenes, videos) (34%), para hacer consultas ante inquietudes diarias (33%), para hacer un análisis de data avanzado (32%) y para automatizar tareas repetitivas (28%).

En esa misma línea, mencionaron que los principales beneficios que ofrece la IA en el trabajo son ahorrar tiempo (55%), agilizar las tareas (51%), automatizar tareas repetitivas (43%) y permitir acceder a la información rápidamente (40%).

Asimismo, optimizar procesos para el 39%, brindar mayor eficiencia para el 36%, analizar datos complejos para el 30%, reducir errores humanos para el 26%, potenciar la innovación en contenidos para el 24%, disminuir gastos operativos para el 23%, facilitar la personalización de servicios para el 18%, distinguir frente a la competencia para el 13% y realizar cosas que los humanos no pueden hacer para el 11%.

Felipe Valdez Alonso coincidió en que los peruanos incorporan la IA principalmente para automatizar tareas y mejorar la eficiencia. Esto incluye el análisis de datos, optimización de procesos y asistencia en la toma de decisiones.

“Los principales beneficios reportados son mayor productividad, precisión en las tareas y la posibilidad de enfocarse en actividades más estratégicas”, anotó.

Ernesto Rubio acotó que los colaboradores utilizan la inteligencia artificial fundamentalmente para recoger datos, investigar y analizar procesos, con el propósito de agilizar sus gestiones.

“Esto se da dentro de los diferentes roles de función que se desenvuelven en el ámbito organizacional, mejorando así su productividad con la automatización de los procesos, así como en el consumo y la creación de productos y servicios enfocados en la personalización de su oferta”, agregó.

A nivel regional

De acuerdo con el estudio “IA en el trabajo ¿qué tan útil es?”, Perú es el país de la región que lidera el uso de Inteligencia Artificial en el trabajo, un 49% de personas que afirma que la emplea.

En el resto de los países la tendencia es menor: en Chile y Ecuador, el 36% hizo uso de IA para las tareas diarias dentro de sus organizaciones; en Panamá, el 32% y en Argentina, el 31%.

Además, cerca de 4 de cada 10 peruanos afirma que la usa casi todos los días en sus labores.

Ficha Técnica

Ámbito geográfico. En el estudio participaron 21,964 personas: 3,158 de Argentina, 3,754 de Chile, 7,927 de Ecuador, 2,622 de Panamá y 4,503 de Perú.

Público objetivo. Personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita y digital. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.