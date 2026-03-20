El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la unidad minera de oro San Juan de Chorunga, ubicada en la región Arequipa y operada por Minera Orex.

De acuerdo con el Senace, el ITS permitirá optimizar las operaciones mineras subterráneas de la unidad , manteniendo las actividades dentro de las condiciones evaluadas en el estudio ambiental aprobado.

Se trata del segundo ITS autorizado para esta operación minera, el cual fue evaluado conforme al procedimiento aplicable a proyectos que ya cuentan con certificación ambiental vigente.

La unidad minera San Juan de Chorunga se ubica en la provincia de Condesuyos, en Arequipa, donde Minera Orex desarrolla actividades de explotación aurífera. Con la aprobación, la empresa queda autorizada a ejecutar las modificaciones consideradas en el informe presentado ante Senace.

La modificación aprobada contempla cambios en las labores subterráneas en las vetas Mercedes y San Juan, incluyendo la variación de la longitud de los desarrollos mineros hasta en un máximo de 20% respecto a lo anteriormente autorizado.

Según el ITS, el cambio solicitado permite incrementar en 6,877 metros la longitud de las labores subterráneas aprobadas, lo que permitirá continuar la extracción de reservas identificadas por alrededor de 204,065 toneladas de mineral, sin modificar el área de influencia ambiental ni el cronograma operativo.

La unidad minera San Juan de Chorunga opera una planta de chancado. (Foto: Orex).

Procedimiento para modificar proyectos en operación

El ITS es el mecanismo mediante el cual se evalúan modificaciones en proyectos que ya cuentan con estudio de impacto ambiental aprobado, siempre que los cambios no impliquen variaciones sustanciales ni generen impactos ambientales adicionales.

Este procedimiento permite introducir ajustes en las operaciones sin necesidad de tramitar un nuevo estudio ambiental, conforme con la normativa vigente aplicada por el Senace.

Con la aprobación del segundo ITS, Minera Orex podrá ejecutar los cambios evaluados para la unidad minera San Juan de Chorunga, de acuerdo con lo establecido en el informe técnico aprobado por Senace.