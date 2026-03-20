Silver X es una empresa productora y desarrolladora de plata en rápida expansión que impulsa el proyecto Nueva Recuperada en Perú. (Foto: difusión).
Silver X es una empresa productora y desarrolladora de plata en rápida expansión que impulsa el proyecto Nueva Recuperada en Perú. (Foto: difusión).
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Edgar Velito
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La minera canadiense completó la de 69,000 obligaciones convertibles garantizadas a C$ 1,000 cada una, generando ingresos brutos de C$ 69 millones (US$ 50.8 millones) gracias al ejercicio completo de la opción de sobreasignación del 15%, equivalente a C$9 millones adicionales ( US$6.6 millones).

La operación se realizó bajo la modalidad de “mejor esfuerzo” con Ventum Financial Corp. como agente único y coordinador de la colocación. “El cierre de esta colocación privada representa un paso importante hacia nuestra ambición de convertirnos en la próxima empresa líder de plata en Sudamérica, declaró José García, CEO de Silver X Mining Corp.

Los recursos serán destinados a desarrollo del (Huancavelica), capital circulante y fines corporativos generales, además de evaluar adquisiciones estratégicas.

“Este capital nos permite seguir impulsando el Proyecto Nueva Recuperada en las áreas de expansión de producción, desarrollo y , donde esperamos obtener resultados significativos en los próximos meses. Paralelamente, evaluaremos oportunidades de adquisición selectivas que respalden nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo”, sostuvo.

Las obligaciones devengarán 10% de interés anual, pagadero semestralmente, con opción de pago en efectivo o acciones durante los primeros cuatro periodos. Cada obligación es convertible en acciones a C$1.62 por acción, hasta su vencimiento en cinco años.

Los títulos están respaldados por activos de la compañía y sus subsidiarias en fideicomisos en Perú y contratos de garantía en Canadá. La operación queda sujeta a la aprobación final de la Bolsa de Valores TSX Venture.

El proyecto Nueva Recuperada es un conjunto de terrenos de 20,795 hectáreas a escala distrital con dos unidades mineras y más de 200 objetivos.
El proyecto Nueva Recuperada es un conjunto de terrenos de 20,795 hectáreas a escala distrital con dos unidades mineras y más de 200 objetivos.
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Silver X Mining descubre mineralización profunda en mina clave de Nueva Recuperada

En enero pasado, confirmó la expansión en profundidad de la mineralización polimetálica en la mina subterránea Blenda Rubia, ubicada en el , en la región Huancavelica.

Según los resultados de su programa inicial de perforaciones, la compañía logró interceptar mineralización hasta 160 metros por debajo de los niveles históricamente explotados, lo que refuerza el potencial de continuidad del sistema y abre perspectivas para una futura definición de recursos minerales.

“Nos sentimos muy alentados por los primeros resultados de nuestro programa de perforación profunda en Blenda Rubia, que demuestran que la mineralización continúa muy por debajo de las labores mineras históricas y permanece abierta a la expansión”, declaró José García, director ejecutivo y presidente de Silver X.

Los tres primeros pozos del programa —BR-001, BR-002 y BR-003— registraron vetas con leyes y anchos considerados compatibles con esquemas de minería subterránea. En particular, destaca el pozo BR-003, que interceptó una zona multiveta de 27.4 metros de ancho real, con un núcleo de alta ley que promedió 505 g/t de , 4.16 % dey 0.49 % de .

Estas cifras apuntan a una posible mejora del valor económico del yacimiento conforme avanza la exploración en profundidad.

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