La minera canadiense Rio Silver Inc. informó avances en el desarrollo de su proyecto de plata María Norte, ubicado en Huancavelica, al presentar una actualización corporativa que destacó el progreso operativo alcanzado en los últimos meses. La compañía señaló que estos avances forman parte de una estrategia orientada a impulsar el proyecto de manera gradual y fortalecer su posición operativa en el Perú.

Según la empresa, el activo minero continúa avanzando hacia un esquema de desarrollo por etapas, con el objetivo de consolidar las bases técnicas, sociales y regulatorias necesarias antes de entrar en fases de mayor inversión. En ese contexto, la compañía afirmó que ahora se encuentran en la posición operativa más sólida de su historia.

El proyecto María Norte se desarrolla dentro de uno de los distritos mineros históricos del Perú y está dominado por mineralización de plata, un recurso que la empresa considera clave para su estrategia de crecimiento. La firma sostiene que el sistema geológico del área presenta un alto potencial, reforzando así el atractivo del proyecto dentro del portafolio de exploración y desarrollo de la compañía.

Rio Silver informó que en los últimos meses se han registrado varios hitos operativos, lo que refleja un progreso sostenido en la preparación del proyecto para sus siguientes etapas de desarrollo. (Foto referencial: Andina).

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Avances en el proyecto María Norte: permiso clave

Entre los avances recientes en María Norte, Rio Silver destacó la obtención del permiso para iniciar actividades en el sitio, un paso relevante para continuar con las siguientes fases del proyecto. Este permiso permite avanzar en trabajos preparatorios y en la planificación de las actividades técnicas que se desarrollarán en el área.

La compañía también informó que continúa trabajando en el proceso de autorización formal con la comunidad local. En ese sentido, la empresa aseguró que mantiene un diálogo constante con las comunidades y otros actores locales para asegurar el avance del proyecto.

Otro de los progresos reportados corresponde a la preparación del acceso al sistema de vetas expuestas de María, así como a la planificación del portal de ingreso al yacimiento. Estas labores forman parte de las tareas iniciales que permitirán desarrollar las operaciones de exploración y explotación en el área.

Rio Silver busca impulsar María Norte bajo un modelo de desarrollo gradual, avanzando paso a paso en aspectos técnicos, regulatorios y sociales antes de escalar la inversión. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos en María Norte

En paralelo, Rio Silver indicó que ya tienen en marcha un programa de optimización metalúrgica, cuyo objetivo es perfeccionar el diseño del proceso de tratamiento del mineral. Este trabajo permitirá definir con mayor precisión el diagrama de flujo del procesamiento y mejorar la eficiencia técnica del proyecto.

Finalmente, la empresa remarcó que mantiene una colaboración continua con autoridades regionales y otras partes interesadas, además de avanzar en distintos programas técnicos que respaldan la planificación del desarrollo por fases de María Norte. Con estos pasos, la minera busca consolidar las bases necesarias para avanzar progresivamente en la puesta en valor del proyecto en Perú.

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