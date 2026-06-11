El sector de minería e hidrocarburos registra su peor expectativa de demanda en más de tres años, mientras que el rubro de construcción también volvió a terreno pesimista. (Agencia: Andina)
El sector de minería e hidrocarburos registra su peor expectativa de demanda en más de tres años, mientras que el rubro de construcción también volvió a terreno pesimista. (Agencia: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El nuevo Gobierno que iniciará gestiones a fines de julio se posiciona a arrancar desde ciertos factores que llevaron al pesimismo a las expectativas sobre la economía peruana y la demanda esperada en dos sectores claves.

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