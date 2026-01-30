No obstante, el gremio advierte que, en el primer trimestre de 2026, habría una ralentización marcada no solo por el verano y la primera vuelta electoral, como es usual, sino por otros dos escenarios que ya vienen “pisado fuerte” desde hace meses. ¿Cuáles son?

Empleo en cuerda floja

El empleo en construcción, tanto en el segmento formal como informal, ha mostrado un estancamiento reiterado al menos en los dos últimos trimestres del 2025, lo que constituye una señal de alerta sobre la sostenibilidad del crecimiento sectorial, recordó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo, durante la presentación del Informe Económico de la Construcción N.° 97.

Al respecto, este diario le consultó sobre las medidas a corto plazo capaces de cambiar la tendencia a la baja y, además, facilitar la tarea para el gobierno entrante. “El empleo formal es consecuencia de una mayor obra formal. No se puede generar mayor empleo si se construye en medio”, respondió.

Profundizó en su idea: “¿Qué se tiene que hacer? Por ejemplo, que haya más crédito en MiVivienda; o que en un sitio propio, en vez de construir un piso, se construyan dos con un crédito. Todo eso va a generar mayor empleo. Si seguimos paralizando obras, no solamente vamos a reducir el trabajo, sino que encima le vamos a hacer ‘perro muerto’ a los trabajadores. Lo primero es incrementar las metas".

En esa línea, se concentró en un dato que no refleja mucha esperanza de mejoría: “Si se dan 10% más de subsidios de vivienda, vamos a tener 10% más de ventas. Pero nos han dado 50% menos, así que vamos a tener menos empleo”.

A ello le sumó las distorsiones graves en la normativa de contratación pública que, según observó, afectan la competitividad de las empresas nacionales y, con ello, disminuyen la posibilidad de trabajo. A su parecer, ciertas reglas han favorecido a grupos extranjeros y han generado condiciones de competencia desiguales.

“No tenemos nada contra de las empresas de una nacionalidad per se. Lo que no puede haber en nuestro país, y en ningún lado, es que a quien se le discrimine por la nacionalidad. A quien se le pide más exigencias es a la empresa nacional. Aquello perjudica no solamente a las empresas y a los trabajadores, sino sobre todo a la sociedad que no recibe la construcción que necesita, la infraestructura que necesita. Es importante hacer la diferencia", explicó.

¿Por qué el empleo en construcción ha venido a la baja? (Foto: Andina)

Obra pública en caída

Aparte de la amenaza en el empleo, Capeco puntualizó que se dejaron de ejecutar S/ 12 mil 28 millones en obras públicas en 2025. Las municipalidades son las que menos presupuesto han desplegado (71.1%), pese a que concentran el 42.6% del total.

Asimismo, Valdivia lanzó otra cifra en rojo: “En el Perú, se usa el 5% del PBI en inversión pública; mientras que los países de la OCDE, con más altos ingresos, invierten 50% menos. Mejor dicho, nosotros invertimos 50% más. Nuestro problema no es el dinero”.

Especificó, así, cuál es el obstáculo: “Desde el 2012 está detenido el 45% de los proyectos iniciales. O sea, la mitad de lo que gastamos se va al tacho. No hay nada peor que una obra paralizada. Lo mejor sería no haberla ejecutado, por lo menos tendríamos el dinero. Eso equivale al 17% del PBI. Esto es una estafa para el ciudadano”.

Incluso, afirmó, el Banco Mundial ya ha caído en cuenta de ello y ha compartido un diagnóstico: “Que el Congreso tenga iniciativa de gasto ha disparado la necesidad de recursos para la obra pública. [...] Dice que las iniciativas de gasto del Congreso tienen que coordinarse con el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF). En mi opinión, tiene que aclararse constitucionalmente. No hay nada que negociar, eso no nos va a llevar a nada positivo, menos en un Congreso en el que ya no se cuentan las iniciativas por partido, sino por personas”.

“El Banco Mundial también recomienda fortalecer al Consejo Fiscal, darle más autonomía, independencia y una capacidad para intermediar con el Congreso”, adicionó.

Sector construcción: ¿qué impacto deja en el empleo la no ejecución de obras públicas? (Foto: Andina)

Cómo combatir la deficiencia en obras públicas

Dado el panorama, Capeco propuso una lista de iniciativas. A la cabeza de sus sugerencias está el salto de un modelo basado en la contratación de obras a uno orientado a la gestión de infraestructura en todo el ciclo de vida.

El gremio también considera que se debe concentrar parte importante de la inversión pública en un número limitado de ejecutores que cuenten con certificación ISO en sus áreas de ingeniería.

El mapeo incluye, además, la incorporación de gerentes públicos que no dependan de la entidad interesada en los Comités Especiales de Contratación; así como la introducción de agentes externos, como la SUNAT, los colegios profesionales, el INEI y ASBANC, en los procesos de control.

Finalmente, es una medida extra promover las asociaciones público-privadas (APP) y extender el modelo de OxI a intervenciones que vayan de la planificación a la operación integral.

El dato:

Existe una cartera de aproximadamente S/50,000 millones para ejecutar bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) en los próximos años.