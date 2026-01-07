Carlos Neuhaus se aleja debido a sus actuales responsabilidades como Presidente del Partido Popular Cristiano (PPC). Foto: GEC /Elías Alfageme.
infomó que Carlos Neuhaus presentó su renuncia al cargo de Vicepresidente de la SNCI.

y su participación en el proceso electoral de abril de 2026 como integrante de la alianza “Unidad Nacional”.

“Dicha renuncia fue aceptada por nuestro Consejo Directivo, expresándole nuestro reconocimiento y agradecimiento por su valiosa contribución al fortalecimiento de nuestro gremio y al desarrollo del sector construcción e infraestructura del país. Le deseamos los mejores éxitos en los importantes retos que continúa asumiendo", señaló a través de un comunicado.

En su reemplazo, designaron a César Candela como nuevo Vicepresidente de la SNCI, manteniéndose simultáneamente en el cargo de Director Ejecutivo de nuestra institución.

De igual modo, se acordó incorporar al señor Carlos Tejada, CEO del Grupo APUCORP, como miembro del Consejo Directivo en reemplazo del señor José Ignacio Orozco de Unión Eléctrica S.A., y al señor Genaro Sarmiento, Gerente Comercial de BISA Ingeniería de Proyectos, como nuevo miembro del Consejo Directivo.

