Mario Vizcarra, del partido Perú Primero, anunció que apelará la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de la organización política, encabezada por él.

Vizcarra, a su vez, confirmó que su candidatura ha sido excluida “hasta el momento”, por lo que espera que se revierta dicha situación.

“Nosotros mañana (06 de enero) al mediodía vamos a presentar nuestra apelación, porque no solamente nos asiste la razón y la ley, sino también estamos indignados que nuevamente se buscan sustentos leguleyadas para sacarme de carrera”, señaló al programa Cuentas Claras de Canal N.

Cabe destacar que la exclusión de la participación de la formula liderada Vizcarra en las Elecciones de 2026 se debe a que él tiene una sentencia por peculado en el año 2005.

Respecto a ello, Vizcarra sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido anteriormente 5 resoluciones con casos “prácticamente iguales” al suyo, en las que se le “enmendó la plana” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se ordenó no impedir la postulación de personas que ya cumplieron su condena y fueron rehabilitadas.

“En estas 5 resoluciones, le jala las orejas al Jurado Nacional de Elecciones y le dice, absténgase de en el futuro seguir impidiendo la postulación de personas porque es inconstitucional”, puntualizó.

Cabe recordar que la fórmula del partido político Perú Primero está compuesta por Mario Vizcarra como candidato presidencial, Martín Vizcarra, quien se encuentra cumpliendo una condena en prisión por el delito de cohecho, como primero en la vicepresidencia y cuya inscripción fue eliminada por la ONPE, y Judith Mendoza como segunda vicepresidenta.