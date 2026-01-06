Mario Vizcarra apelará improcedencia de su fórmula presidencial. (Foto: Facebook/Mario Vizcarra)
Mario Vizcarra apelará improcedencia de su fórmula presidencial. (Foto: Facebook/Mario Vizcarra)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de la organización política, encabezada por él.

Vizcarra, a su vez, confirmó que

“Nosotros mañana (06 de enero) al mediodía vamos a presentar nuestra apelación, porque no solamente nos asiste la razón y la ley, sino también estamos indignados que nuevamente se buscan sustentos leguleyadas para sacarme de carrera”, señaló al programa Cuentas Claras de Canal N.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: Declaran inadmisible candidatura de Mario Vizcarra al Senado

Cabe destacar que

Respecto a ello, Vizcarra sostuvo que el Tribunal Constitucional (TC) ha emitido anteriormente 5 resoluciones con casos “prácticamente iguales” al suyo, en las que se le “enmendó la plana” al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se ordenó no impedir la postulación de personas que ya cumplieron su condena y fueron rehabilitadas.

LEA TAMBIÉN: Fallo del TC podría poner en jaque candidatura de Mario Vizcarra

“En estas 5 resoluciones, le jala las orejas al Jurado Nacional de Elecciones y le dice, absténgase de en el futuro seguir impidiendo la postulación de personas porque es inconstitucional”, puntualizó.

, Martín Vizcarra, quien se encuentra cumpliendo una condena en prisión por el delito de cohecho, como primero en la vicepresidencia y cuya inscripción fue eliminada por la ONPE, y Judith Mendoza como segunda vicepresidenta.

Vizcarra precisó que hay 5 resoluciones del TC que ordenaron no impedir la postulación de personas que ya cumplieron su condena y fueron rehabilitadas. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
Vizcarra precisó que hay 5 resoluciones del TC que ordenaron no impedir la postulación de personas que ya cumplieron su condena y fueron rehabilitadas. Foto: GEC / Antonio Melgarejo

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sostiene que la autonomía del PJ es indispensable para una justicia imparcial
Elecciones 2026: declaran fundadas tachas contra Mario Vizcarra, ¿queda fuera de carrera?
Acuña advierte a López Aliaga: “No permitiremos que el peor alcalde de Lima sea presidente”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.