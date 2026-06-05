"Con la introducción de esta variedad de algodón extralargo, toda la cadena productiva debe ganar", mencionó el ministro del Produce, César Quispe. Foto: difusión
"Con la introducción de esta variedad de algodón extralargo, toda la cadena productiva debe ganar", mencionó el ministro del Produce, César Quispe. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Un nuevo hito para la ciencia y la industria textil peruana: la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) presentó una nueva variedad de algodón, denominada molinero extralargo.

Tras más de 15 años de investigación, el molinero extralargo se desarrolló en campos de mejoramiento genético convencional y selección de

Alberto Barrón, rector de la UNALM, informó que la nueva variedad de algodón posee un alto valor para la cadena, ya que permitirá abastecer a la industria textil nacional con fibra extralarga de calidad premium, adecuada para producir hilos finos y prendas de mayor valor agregado.

De esa manera,, con costos logísticos menores en la importación de fibra fina; por lo tanto, fortalecerán su competitividad en mercados como Estados Unidos y Europa.

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La UNALM entregó al Produce pruebas del nuevo algodón 'molinero extralargo', a la que definen como un hito de innovación genética. Foto: Produce
La UNALM entregó al Produce pruebas del nuevo algodón 'molinero extralargo', a la que definen como un hito de innovación genética. Foto: Produce

Características del nuevo algodón peruano

Según los ensayos, el molinero extralargo tiene rendimientos superiores a 90 quintales por hectárea, longitud de fibra entre 36 y 40.4 milímetros, finura promedio menor a 4.5 micronaire, resistencia superior a 33 g/tex y uniformidad cercana al 90%.

El ministro de la Producción, César Quispe, reiteró que se beneficiarán los productores agrarios con mejores rendimientos, las mypes textiles

El funcionario recibió las muestras de la nueva variedad agrícola creada por la UNALM y proyectó que se romperán “años de dependencia de la importación de insumos extranjeros finos”.

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Desde la UNALM precisaron que, , se impactará positivamente en los algodoneros de la costa central y sur del país.

¿La razón? Se consolidará el sistema nacional de semillas, que elevará la productividad del cultivo y se contribuye a la recuperación de un producto emblemático para la historia agrícola e industrial.

Finalmente, detallaron que el algodón molinero extralargo se adapta al estrés hídrico y al cambio climático.

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