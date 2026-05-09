El Poder Ejecutivo oficializó la creación de la Ventanilla Única Perú Produce (VUPP), plataforma digital que buscará simplificar los trámites para la formalización empresarial y reducir hasta en 95% los costos frente a procesos presenciales. La herramienta empezará implementándose de manera progresiva en Chancay y Arequipa.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-PRODUCE, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. La norma establece que la VUPP funcionará en el ámbito del Ministerio de la Producción (Produce), entidad encargada de administrar y supervisar la plataforma.

Según el decreto, la ventanilla única tendrá como finalidad reducir costos y plazos de atención de los procedimientos administrativos y servicios vinculados a la formalización empresarial, mediante la simplificación, integración y articulación de trámites entre distintas entidades públicas.

El Ejecutivo sostiene que la plataforma busca enfrentar problemas estructurales de la formalización empresarial, como la duplicidad de requisitos, la fragmentación de trámites, la limitada articulación institucional y los altos costos administrativos.

La VUPP integrará inicialmente a entidades como Sunarp, Sunat, Produce y gobiernos regionales para simplificar trámites empresariales.

Produce estima que la digitalización permitirá reducir hasta en 95% los costos frente a trámites presenciales, disminuir en 74% los tiempos de atención y recortar entre 60% y 70% los campos de información requeridos.

“ La VUPP surge como una respuesta estratégica a las barreras críticas de la formalización, tales como la dispersión de trámites y la duplicidad de requisitos ”, señaló el ministro de la Producción, César Quispe.

Chancay y Arequipa serán las primeras zonas priorizadas

La implementación de la plataforma será progresiva y priorizará inicialmente los sectores de hoteles, restaurantes y servicios profesionales en las zonas de Chancay y Arequipa.

La plataforma estará integrada inicialmente por la Sunarp, Sunat, Ministerio de Salud, la Municipalidad Distrital de Chancay, la Municipalidad Provincial de Arequipa, el Gobierno Regional de Lima y el Gobierno Regional de Arequipa.

Además, el decreto precisa que los procedimientos incorporados a la VUPP podrán tramitarse por medios digitales y tendrán la misma validez jurídica que los procesos realizados de manera física.

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Produce liderará implementación de la plataforma

La norma establece que Produce será responsable de la operación, mantenimiento, soporte y gestión de cambios de la VUPP, además de coordinar con las entidades participantes y garantizar la interoperabilidad y seguridad digital de la plataforma.

Asimismo, se indica que la implementación será financiada con cargo al presupuesto institucional de Produce y de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El proyecto cuenta además con asistencia técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Cooperación Económica Suiza (SECO) y el soporte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).