A fin de no repetir la experiencia de tres años atrás, cuando varios comerciantes se quedaron con mercadería, los confeccionistas del emporio comercial de Gamarra vienen tomando medidas a modo de no perjudicarse con la fabricación de indumentaria de invierno en un contexto de aún altas temperaturas.

“Comenzaremos a producir para el corto plazo, no vamos a adelantarnos como años anteriores considerando que tal vez no haya invierno o no sabemos cuándo empiece”, indicó la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, a la Agencia Andina.

La representante sostuvo que el error cometido en el 2023 fue porque los productores no se esperaban que el clima cálido se mantendría, lo que implicó un perjuicio de casi el 30% en el nivel de ventas. “Muchos empezaron a fabricar, tenían telas compradas y como no hubo invierno la pérdida fue grande. Por ello, los confeccionistas están enfocados en ir con mayor prevención y precaución”, agregó.

Adicionalmente, Saldaña indicó que un año de elecciones siempre afecta entre 10 a 15% a las ventas, dado que la gente detiene su consumo hasta conocer el nombre del nuevo presidente.

Altas temperaturas se mantienen en Lima. (Fotos: Julio Reaño /@photo.gec)

Ventas récord en el 2025

El año pasado, el Ministerio de la Producción manifestó que Gamarra alcanzaría ventas por S/ 5,200 millones durante dicho año.

“Tenemos la gran expectativa de que este año Gamarra rompa el récord de récords en ventas y alcance los S/ 5,200 millones en ingresos. Llamamos a que el público consuma lo que se produce en el Perú“, indicó en su momento, César Quispe, ministro de la Producción.

El funcionario resaltó el trabajo en la formalización de las mypes, destacando que en el 2025 solo en Gamarra, a través del programa Tu Empresa, se formalizaron 1,100 unidades empresariales.