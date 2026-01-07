Prendas con mensajes alusivos a la coyuntura venezolana comienzan a comercializarse en Gamarra, impulsadas por emprendedores y trabajadores del emporio. Foto: Meraki Estampados.
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos y los acontecimientos políticos que se viven en Venezuela han comenzado a reflejarse, de manera incipiente, en el emporio comercial de Gamarra. A través de polos y camisetas con mensajes alusivos a la coyuntura, algunos emprendimientos han empezado a responder a una demanda que surge principalmente desde la propia comunidad venezolana que trabaja y consume en el emporio.

