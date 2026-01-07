No obstante, el impacto comercial de esta tendencia todavía es imposible de cuantificar. Así lo advierte Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, quien remarca que se trata de un fenómeno extremadamente reciente y que recién empieza a tomar forma dentro del ecosistema comercial del emporio.

Una campaña que recién empieza

Saldaña precisó que la aparición de estas prendas se dio en un contexto marcado por feriados y el fin de semana. “Es una campaña pequeña que recién inicia”, remarcó en conversación con Gestión.

Según explicó, algunos emprendedores reaccionaron con rapidez apenas se conocieron los hechos. “El mismo 3 de enero, algunos emprendimientos sacaron polos alusivos a la captura. Lo han sacado súper rápido y hoy ya he visto más negocios sumándose”, indicó. Sin embargo, aclaró que no se trata aún de una campaña extendida a todo Gamarra.

“Todavía no es una campaña como tal (...) Sobre todo los que tienen trabajadores venezolanos he visto que lo están haciendo”, subrayó.

Estas nuevas prendas se suman a una oferta que ya existía en el emporio, como gorras y camisetas con la bandera venezolana u otros símbolos del país. No obstante, precisó que el componente coyuntural marca una diferencia frente a productos que se comercializan de manera permanente .

El sábado 3 de enero, cientos de venezolanos celebraron en Lima la captura de Nicolás Maduro. Foto: GEC.

Demanda vinculada a manifestaciones y consumo interno

De acuerdo con la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, los primeros pedidos estuvieron asociados a personas que se congregaron en los alrededores de la sede de la Embajada de Venezuela, en la avenida Arequipa. “El mismo día (3 de enero), empezaron a pedir polos para las personas que estuvieron yendo a manifestarse”, relató.

En términos de producción, esta tendencia abre una ventana temporal para los negocios dedicados al estampado y a la personalización de prendas, un rubro que normalmente concentra su mayor actividad en fechas como Navidad y Año Nuevo y luego atraviesa una etapa de menor dinamismo. En ese contexto, la demanda vinculada a la coyuntura venezolana aparece como un complemento que se inserta en la actual campaña de verano y permite mantener el ritmo de trabajo en un periodo que suele ser más lento.

Saldaña recalcó que, por ahora, se trata de producciones rápidas y de corto plazo, cuyo verdadero alcance se podrá evaluar en los próximos días. “Dependiendo del impacto que tenga, puede convertirse en una campaña pequeña pero importante ” , indicó.

El peso de la comunidad venezolana en Gamarra

Un elemento central detrás de esta dinámica es la presencia de trabajadores venezolanos en el emporio. Según cifras del gremio, Gamarra cuenta con alrededor de 150 mil trabajadores, de los cuales entre 20 mil y 25 mil son de nacionalidad venezolana .

“Ellos trabajan sobre todo en áreas de ventas, pero también son consumidores y emprendedores”, señaló Saldaña. En ese sentido, explicó que los propios trabajadores venezolanos han sido los primeros clientes de estas prendas, y que luego difunden la oferta entre familiares y amistades.

“La misma población venezolana compra acá sus prendas para ellos y para sus hijos. Muchos también compran para vender. Incluso hay personas que compran en Gamarra para luego ofrecer los polos a sus propios paisanos en otras zonas”, comentó.

La dirigente recordó que situaciones similares ya se han vivido en otras coyunturas. “Para las elecciones o cuando juega Venezuela también piden camisetas. Pero han sido campañas de algunos días”, precisó, remarcando que se trata de respuestas rápidas del mercado ante eventos específicos .

Emprendedores y trabajadores venezolanos impulsan diseños alusivos a la captura de Nicolás Maduro en el emporio de Gamarra. Foto: Redes sociales.

Emprendimientos que combinan expresión y rapidez productiva

Desde el lado de los emprendedores, Jeannelys Torres, de Meraki Estampados, explicó que los diseños surgen tanto de una respuesta comercial como una forma de expresión personal. “Es una manera visual de mostrar cómo da felicidad la captura de Nicolás Maduro. Han sido muchos años de opresión, de no poder expresarse”, afirmó.

Torres, quien lleva casi cuatro años fuera de Venezuela, señaló que los polos incluyen frases como “Venezuela libre”, “Capturado”, “Game Over” y “El Verdugo”, acompañadas de imágenes alusivas. Según indicó, la demanda se activó rápidamente y ya supera el millar de unidades. “ Se van vendiendo más de mil polos. El sábado fueron poco más de 500 por las celebraciones en la embajada. Pero hoy, cuando llegamos, vimos un montón de mensajes con los pedidos”, relató.

La emprendedora sostuvo que esta reacción no le resulta ajena. “Como venezolana ya tenía esa visión. En las elecciones pasadas ocurrió lo mismo: empezaron a preguntar y nos pusimos a diseñar”, relató.

En esta ocasión, la rapidez volvió a ser determinante. “Me imaginé diseños, busqué imágenes y referencias, y cuando soltaron la primera imagen la editamos. Con ayuda de la IA y el diseño se creó el producto final”, explicó, precisando que los estampados pueden realizarse en un plazo de entre 30 y 45 minutos.

Prendas con mensajes alusivos a la coyuntura venezolana comienzan a comercializarse en Gamarra, impulsadas por emprendedores y trabajadores del emporio. Foto: Meraki Estampados.

Imagen se volvió viral desde el emprendimiento independiente

Otra experiencia que refleja la rapidez con la que esta coyuntura se trasladó al mercado es la de Elemar Céspedes, emprendedora venezolana del negocio de estampados Will Style. A diferencia de otros casos, trabaja de manera completamente independiente. Según detalló, desde que se difundió la imagen de la captura de Nicolás Maduro, ha estampado más de 100 polos con ese motivo.

La respuesta del público fue inmediata. “Ese mismo día salió la imagen, la publiqué y de una vez fue impresionante la cantidad de gente que empezó a pedir. Pedían de dos, de tres, de cuatro, para niños incluso. Y se hizo viral”, relató. Para la emprendedora, se trata de una oportunidad que debía aprovecharse con rapidez. “Es una campaña corta, no sabemos si mañana ya no está. Como emprendedora hay que aprovechar al mil esta oportunidad que se presentó”, sostuvo.

La coyuntura venezolana empieza a reflejarse a través de polos y estampados producidos en campañas cortas, impulsadas por emprendedores y trabajadores venezolanos. Foto: Will Style.

Aunque desarrolla su actividad de manera independiente y desde su hogar, su emprendimiento está estrechamente conectado con el Emporio Gamarra , ya que allí adquiere las prendas base y contrata los servicios de impresión necesarios para su producción. La emprendedora asume de forma integral todo el proceso, desde la elaboración de los diseños y el estampado hasta la distribución de los pedidos. Contó que en los últimos días su agenda se ha visto copada, con entregas programadas de manera continua a lo largo de la semana.

Por ahora, tanto desde el gremio como desde los emprendimientos coinciden en que aún es temprano para hablar de un impacto económico concreto. “Con los días sabremos qué tanto ha calado. Dependiendo de cómo responda la gente, se puede convertir en una campaña”, concluyó Saldaña. En Gamarra, la coyuntura venezolana ya se hace visible; su verdadero alcance comercial, sin embargo, aún está por definirse.