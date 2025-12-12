El titular del Ministerio de la Producción (Produce), César Quispe Luján, destacó el incremento de la seguridad en Gamarra y señaló que el emporio comercial alcanzaría ventas por S/ 5,200 millones durante este año.

“Tenemos la gran expectativa de que este año Gamarra rompa el récord de récords en ventas y alcance los S/ 5,200 millones en ingresos. Llamamos a que el público consuma lo que se produce en el Perú“, aseveró.

El ministro también resaltó que se viene trabajando en la formalización de las mypes, destacando que este año solo en Gamarra, a través del programa Tu Empresa, se formalizaron 1,100 unidades empresariales.

Cabe indicar que son dos los árboles navideños instalados en los principales accesos de Gamarra: el Árbol Navideño Kris en el Damero B y el Árbol Navideño Loa en el Damero A, ambos de 7 metros de altura y equipados con sistemas automáticos de encendido y apagado para un consumo eléctrico reducido.

Los árboles navideños, colocados por ISM, además de sumar un atractivo visual en el momento de mayor actividad comercial del año, cumplen la función de iluminar dos de las zonas más transitadas del emporio, contribuyendo a mejorar la visibilidad policial en horarios de mayor congestión.

Este esfuerzo se suma al apoyo logístico sostenido de la empresa, que incluye la hidratación a efectivos policías y bomberos, encargados de patrullar el emporio textil, con más de 450,000 botellas de agua Loa.