Rome es una marca peruana originada en Gamarra, con presencia en el segmento de moda urbana (Foto: Difusión).
Con una estrategia enfocada en la expansión regional y una oferta dirigida principalmente al público juvenil masculino, una marca peruana de moda urbana se prepara para cerrar el año con resultados alentadores y proyecciones ambiciosas. Tras un cierre de trimestre de sólido crecimiento y ajustes en su hoja de ruta comercial, la firma, nacida en el emporio de Gamarra, proyecta una ofensiva renovada que incluye una colección con licencia de gigante del entretenimiento y el ingreso a nuevos mercados en Sudamérica.

