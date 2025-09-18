En un contexto de reactivación del comercio minorista y mayor dinamismo del sector de moda deportiva, un nuevo jugador del retail con fuerte presencia global inicia operaciones físicas en el mercado peruano. Su llegada responde a una estrategia regional que prioriza espacios de alto impacto para consumidores vinculados al deporte, la moda urbana y la cultura outdoor, con miras a consolidar su presencia en América Latina.

Se trata de la multinacional estadounidense Boardriders, matriz de marcas como Billabong, Quiksilver y DC Shoes, desembarca en el Perú con su primera tienda física, en una jugada que refuerza su estrategia de expansión en América Latina.

Dicha tienda ubicada en el distrito de Miraflores marca el ingreso oficial de la compañía al mercado peruano, considerada por el grupo como una plaza clave dentro de su hoja de ruta regional. El espacio supera los 500 m2 y reúne en un solo lugar productos de sus principales marcas, dirigidas a consumidores vinculados al deporte, la moda urbana y el estilo de vida outdoor.

“Con esta apertura, reafirmamos nuestro compromiso con Perú y Latinoamérica, trayendo bajo un mismo techo lo mejor de la moda, el deporte y la cultura outdoor”, dijo la empresa en LinkedIn.

Esta apertura se realiza en alianza con Action Brands, representante regional del portafolio de Boardriders, y constituye la segunda tienda del grupo en América del Sur, tras su incursión inicial en Caracas, Venezuela. De hecho, ya prepara nuevas aperturas en la región para continuar expandiendo su presencia y consolidando su crecimiento.

La primera tienda de Boardriders en Perú se encuentra estratégicamente ubicada en Miraflores, en la Av. República de Panamá.

Boardriders entra al Perú con tienda ancla para crecer en la región

Con presencia en más de 110 países y una red de más de 500 tiendas a nivel global, Boardriders apuesta por consolidar su presencia física en América Latina.

La tienda en Lima fue diseñada como un espacio de experiencia de marca, integrando elementos visuales y conceptuales que remiten al ADN de cada una de sus líneas.

Y es que se trata de una plataforma estratégica no solo para comercialización, sino también para fortalecer la comunidad que rodea a los deportes extremos y la cultura urbana. La propuesta busca diferenciarse de los puntos de venta tradicionales al priorizar la interacción del cliente con el universo de cada marca.

La llegada de Boardriders al Perú ocurre en un contexto de reactivación del comercio minorista y mayor dinamismo del sector de ropa deportiva y de aventura.