En el último trimestre del año, los retailers del país se alistan para rentabilizar sus operaciones en un contexto de mayor dinamismo de compras. Así, el Black Friday, a realizarse el 28 de noviembre, es un evento clave en el cual se aguarda transacciones totales por US$ 11 millones, proyectó el Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
La presidenta de dicho gremio, Leslie Passalacqua, señaló que de concretarse esta cifra, el crecimiento en relación a similar campaña del 2024 sería de entre 5% y 10%, considerando que en aquel entonces se facturó aproximadamente US$ 10 millones. Asimismo, con este volumen de ingresos, el Black Friday 2025 podría representar entre 8% y 10% de las ventas del cuarto trimestre.
“Para ello, prevemos que la campaña se anticipe una semana; es decir, el Black Week, no concentrándose exclusivamente en el último viernes de noviembre. Además, tendrá como precedente los dos Cybers (Cyber Day y Cyber Wow) que activarán campañas digitales importantes previas al Black Friday”, detalló la representante.
Passalacqua indicó que en esta ocasión, el ticket promedio de la campaña podría superar ligeramente los S/ 320 del año pasado, debido a la mayor preferencia en productos como gadgets, smartphones, electrodomésticos, laptops y consolas. De hecho, las categorías más solicitadas seguirán siendo tecnología y electrónica (teléfonos, laptops, etc), moda y calzado, electrodomésticos, productos para el hogar, belleza y gaming (juegos interactivos).
“Se espera que artículos de bienestar y productos sostenibles ganen protagonismo no solo en las transacciones digitales, sino también en tiendas físicas, marketplaces y centros comerciales, los que han adoptado agresivamente esta campaña como su mejor oportunidad del segundo semestre, previo a la campaña de Navidad”, remarcó.
Comercio electrónico
En otro momento, Passalacqua manifestó que el comercio electrónico seguirá ganando terreno durante el Black Friday 2025. Así, estimó que alrededor del 30% de las ventas se realizará de manera online, mientras que el 70% se efectuará a través de las tiendas físicas, especialmente en malls, supermercados, y cadenas de electrodomésticos.
“Si bien la tienda física sigue liderando estas ventas, el canal digital es clave para atraer nuevos públicos y fidelizar a clientes con mayor poder de decisión informada. Las entregas rápidas y el envío gratuito continuarán incentivando el canal digital”, añadió.
El dato
- En el Black Friday 2025, las empresas del sector retail apostarán por descuentos de hasta 60% en categorías claves, como electrodomésticos, tecnología, moda y hogar.
