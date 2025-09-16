Centros comerciales del país se alistan para transacciones en el marco del Black Friday. (Foto: Jesus Saucedo Olortegui/@photo.gec)
Centros comerciales del país se alistan para transacciones en el marco del Black Friday. (Foto: Jesus Saucedo Olortegui/@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En el último trimestre del año, los retailers del país se alistan para rentabilizar sus operaciones en un contexto de mayor dinamismo de compras. Así, el , es un evento clave en el cual se aguarda transacciones totales por US$ 11 millones, proyectó el Gremio Retail y Distribución de la.

La presidenta de dicho gremio, Leslie Passalacqua, señaló que de concretarse esta cifra, el crecimiento en relación a similar campaña del 2024 sería de entre 5% y 10%, considerando que en aquel entonces se facturó aproximadamente US$ 10 millones. Asimismo, con este volumen de ingresos, el Black Friday 2025 podría representar entre 8% y 10% de las ventas del cuarto trimestre.

“Para ello, prevemos que la campaña se anticipe una semana; es decir, el Black Week, no concentrándose exclusivamente en el último viernes de noviembre. Además, tendrá como precedente los dos Cybers (Cyber Day y Cyber Wow) que activarán campañas digitales importantes previas al Black Friday”, detalló la representante.

Malls captarán parte de las ventas en el Black Friday. (Foto: Difusión)
Malls captarán parte de las ventas en el Black Friday. (Foto: Difusión)
LEA TAMBIÉN: Estos son los 14 centros comerciales en Perú que se amplían o modernizan: ¿cuáles son?

Passalacqua indicó que en esta ocasión, el ticket promedio de la campaña podría superar ligeramente los S/ 320 del año pasado, . De hecho, las categorías más solicitadas seguirán siendo tecnología y electrónica (teléfonos, laptops, etc), moda y calzado, electrodomésticos, productos para el hogar, belleza y gaming (juegos interactivos).

“Se espera que artículos de bienestar y productos sostenibles ganen protagonismo no solo en las transacciones digitales, sino también en tiendas físicas, marketplaces y centros comerciales, los que han adoptado agresivamente esta campaña como su mejor oportunidad del segundo semestre, previo a la campaña de Navidad”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Mall Aventura SJL recibe más de S/ 2 millones en inversión con nuevos locatarios

Comercio electrónico

En otro momento, Passalacqua manifestó que el comercio electrónico seguirá ganando terreno durante el Black Friday 2025. Así, , especialmente en malls, supermercados, y cadenas de electrodomésticos.

“Si bien la tienda física sigue liderando estas ventas, el canal digital es clave para atraer nuevos públicos y fidelizar a clientes con mayor poder de decisión informada. Las entregas rápidas y el envío gratuito continuarán incentivando el canal digital”, añadió.

Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). (Foto: GEC)
Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). (Foto: GEC)

El dato

  • En el Black Friday 2025, las empresas del sector retail apostarán por descuentos de hasta 60% en categorías claves, como electrodomésticos, tecnología, moda y hogar.
LEA TAMBIÉN: Plaza San Miguel alista nuevo proyecto, ¿dónde se ejecutará y qué marcas asoman?

TE PUEDE INTERESAR

Consumo saludable en Perú: ¿cómo influyen los retailers y las marcas en la categoría?
Retailers de productos pequeños se especializan ante voraz competencia
Peruana Home Brands ingresaría a cuatro mercados de la mano de grandes retailers

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.