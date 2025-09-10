Cerca de 90 centros comerciales son parte de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep). (Fuente: El Peruano)
Cerca de 90 centros comerciales son parte de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep). (Fuente: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

Junto a una mayor penetración del retail moderno, los centros comerciales vienen implementando diversas estrategias que les permita captar público y, por ende, ser plazas atractivas para el ingreso de nuevas marcas locales e internacionales. Así, con una oferta consolidada en un catálogo variado de propuestas, los cerca de 90 malls, pertenecientes a la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), adelantan sus proyecciones para este mes, en el marco del Día del Shopping; además, del panorama que se aguarda para lo que resta del año.

TE PUEDE INTERESAR

Estos son los tres centros comerciales más rentables de Parque Arauco en Perú
Aumentan centros comerciales al sur de Lima: su impacto en la economía
Mallplaza y los metros cuadrados que planea sumar en sus centros comerciales al 2029

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.