La Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP) anunció el nombramiento de José Antonio Contreras como su nuevo gerente general. El ejecutivo hace unos días anunció su salida del Grupo Falabella, donde fue gerente general de los centros comerciales Open Plaza.

“Estoy muy entusiasmado por este nuevo reto profesional. Nuestro objetivo será seguir apostando por el crecimiento y desarrollo de esta vibrante industria. Estoy comprometido a trabajar arduamente para impulsar la excelencia y la innovación en nuestros centros comerciales, promoviendo experiencias de compra únicas y sostenibles para nuestros visitantes”, indicó el ejecutivo.

Contreras trabajó por 28 años para el Grupo Falabella y lideró Open Plaza los últimos 18 años. En ese sentido, la ACCEP, resaltó la labor del ejecutivo bajo este cargo, logrando el “récord de ocupabilidad en la industria (más de 99%) e indicadores de gestión muy relevantes para el todo el grupo”.

Alejamiento de Falabella

A raíz de su salida de Falabella, el ejecutivo manifestó que tomó la decisión de alejarse del Grupo, con el fin de emprender nuevos retos profesionales.

“Ha sido un recorrido largo, retador y gratificante, que nos permitió desarrollar y gestionar lo que en ese entonces se inició como un emprendimiento corporativo y que hoy es un conglomerado de 11 centros comerciales a nivel nacional…”, señaló el ejecutivo mediante una publicación en su cuenta de Linkedin.

Cabe señalar que en los últimos meses el grupo Falabella anunció que quiere vender hasta US$ 1,000 millones en activos no esenciales con el fin de retornar a los niveles de endeudamiento prepandemia y tratar de recuperar sus niveles de ingresos. Por ello mismo, anunció una negociación con su filial Mall Plaza para que pase a gestionar los once centros comerciales de Open Plaza en Perú.

